1129 сил и три мотора: Geely показали нового монстра - внедорожника Galaxy Cruiser 700

Geely опубликовала новые изображения внедорожника Galaxy Cruiser 700 / Фото пресс-служба производителя

Студия дизайна компании Geely обнародовала официальные снимки своего нового крупного внедорожника, получившего название Galaxy Cruiser 700. На опубликованных изображениях автомобиль предстал в ярком зеленом кузовном оттенке.

В экстерьере новинки можно отметить затемненные стойки крыши, оригинальные вертикальные фонари с трехсекционной графикой, а также запасное колесо, закрепленное на пятой двери. Среди технических особенностей, заметных на фото, — лидарный сенсор на крыше и радар миллиметрового диапазона, интегрированный в передний бампер.

Силовая установка Cruiser 700 представляет собой параллельную гибридную систему, объединяющую двигатель внутреннего сгорания с тремя электромоторами. Совокупная отдача этой схемы, по данным производителя, достигает 1129 лошадиных сил. Как информирует портал «Китайские автомобили», начало рыночных продаж модели запланировано уже на текущий год.

Серийная версия Galaxy Cruiser 700, судя по опубликованным материалам, почти полностью воспроизводит дизайн одноименного концепт-кара, который демонстрировался на Шанхайском автосалоне год назад.

Относительно возможности появления данной модели на российском рынке на данный момент официальных сведений нет.

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