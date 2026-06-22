Немец с китайской пропиской: бюджетный кроссовер VW доступен в России

В России начал продаваться новый бюджетный кроссовер Volkswagen T-Roc . Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom.

На российском рынке появился компактный паркетник Volkswagen T-Roc китайской сборки, сообщают «Автоновости дня». Автомобили реализуются как из складских запасов, так и на условиях предзаказа. Минимальная стоимость стартует от 1 720 000 рублей.

В гамме немецкого бренда эта модель позиционируется между субкомпактным T-Cross и более крупным Tiguan. Инженерной базой для нее послужила модульная платформа MQB A1, хорошо знакомая по таким моделям, как Golf, Audi A3, Skoda Octavia и Seat Leon. Спереди установлена подвеска типа McPherson, сзади — торсионная балка на версиях с передним приводом и независимая многорычажная конструкция на полноприводных модификациях.

Минимальную цену в 1 720 000 рублей дилеры во Владивостоке предлагают за автомобиль, поставляемый «под ключ» на заказ. В базовое оснащение такого кроссовера входят цифровая панель приборов, многофункциональный руль с пластиковым ободом, круиз-контроль с ограничителем скорости, кондиционер, датчик света и мультимедийный комплекс с 10-дюймовым сенсорным экраном.

Более оснащенная версия из того же города обойдется минимум в 1 890 000 рублей. Ее преимущества перед начальной комплектацией — увеличенный до 12 дюймов дисплей мультимедиа, перфорированный кожаный обод руля с сенсорными клавишами, двухзонный климат-контроль с тач-управлением, камера заднего вида, пакет электронных помощников ADAS, а также система бесключевого доступа и кнопка пуска двигателя.

Для понимания позиционирования модели на рынке стоит обратиться к прямым конкурентам. Компактный кроссовер Tenet T4, собираемый на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, в версиях 2026 года оценивается минимум в 2 169 000 рублей. Обновлённый Haval Jolion имеет стартовый ценник от 2 049 000 рублей. А Geely Coolray, возвращение которого в РФ состоялось в мае, в единственной топ-комплектации предлагается за 2 889 990 рублей.

Анализ объявлений показывает, что новый T-Roc доступен к заказу и в других регионах. В Екатеринбурге автомобиль можно привезти за 2 030 000 рублей, в Новосибирске — за 2 050 000, в Воронеже — за 2 090 000, в Ростове-на-Дону — за 2 110 000, а в Стерлитамаке и Санкт-Петербурге — за 2 150 000 рублей. Дороже предложения в Москве, Краснодаре, Омске, Казани, Архангельске, Нижнем Новгороде, Самаре, Перми, Уфе, Липецке и Волгограде.

Существенно выше цены на машины, уже находящиеся в наличии. В столице такой кроссовер с полным пакетом документов можно приобрести за 2 950 000 рублей, в Оренбурге — за 2 980 000, в Воронеже и Набережных Челнах — за 3 049 000, в Екатеринбурге — за 3 149 000, в Симферополе — за 3 199 000, а в Нижнем Новгороде — за 3 390 000 рублей.

Подавляющее большинство доступных экземпляров укомплектованы 1,4-литровым турбодвигателем TSI EA211 мощностью 150 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатым роботом DSG. Небольшая часть наиболее дорогих T-Roc оснащается 1,5-литровым 160-сильным турбомотором TSI Evo2 с той же трансмиссией. Все представленные на рынке автомобили имеют только передний привод — полноприводные версии в объявлениях не встречаются.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.