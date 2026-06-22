Раскрыты самые популярные авто из КНР в России

Дилеры поделились статистикой по авторынку. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Российские автомобильные дилеры поделились с РИА Новости статистикой продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) по итогам мая 2026 года.

Как сообщили в пресс-службе ГК «Автодом», за месяц было реализовано 110 669 единиц техники, что на 18% превосходит показатель мая прошлого года. Суммарно за пять месяцев текущего года объем продаж достиг 482 803 машин, увеличившись на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2025-го. В компании отметили, что, несмотря на традиционный сезонный спад относительно апреля, рынок продолжает демонстрировать положительную динамику.

При этом эксперты обращают внимание на возникающий дисбаланс между спросом и предложением по отдельным моделям. В пресс-службе «Автодома» пояснили, что повышенный интерес потребителей к ряду новинок, а также прогнозируемое более чем двукратное сокращение импортных поставок в текущем году создают предпосылки для дефицита.

Среди моделей, которые могут оказаться в зоне риска, представители компании назвали Haval H3 и M6, а также новый Changan UNI-V. Аналогичная ситуация, по их данным, складывается с кроссоверами Exeed VX и RX. Кроме того, отмечается нехватка Geely Atlas, Jetour T2, Tenet T4L, Changan Uni-S и Voyah Dream.

Своими наблюдениями поделился и директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов. Он сообщил, что с начала года одним из самых востребованных брендов остается Belgee, который успел зарекомендовать себя на рынке благодаря выгодному сочетанию цены и качества. По его словам, высокий интерес сохраняется к моделям Exeed VX и RX, однако количество доступных машин по привлекательным условиям покупки ограничено — речь идет о последних партиях. Также он указал на дефицит популярных исполнений Haval H3 и Haval M6 с механической трансмиссией, а также нового Changan UNI-V.

Директор по продажам новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов в свою очередь отметил устойчивый спрос на несколько ключевых групп китайских брендов. К первой группе он отнес Great Wall, включающую Haval City, Haval Pro и Tank, причем уточнил, что Tank является скорее нишевым продуктом, а две другие модели обеспечивают массовый объем. Второй мощной группой он назвал альянс Geely и Belgee, совокупный месячный объем реализации которых превышает 10 тысяч автомобилей. Третьей группой, по его словам, является объединение Chery Group и холдинга АГР, куда входят Tenet, Omoda, Jaecoo, Jeland и Exeed. Иванов подчеркнул, что именно эти три группы вместе формируют около 70% всех продаж китайских марок в России.

Вместе с тем топ-менеджер заверил, что системного дефицита на рынке в целом нет, однако локальные очаги нехватки возникают там, где спрос превышает запланированные объемы поставок или производства. В качестве примера он привёл модель Evolute i-Space, которая собрала больше заказов, чем ожидали дилеры, и производство не успело своевременно скорректироваться под возросший интерес.

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