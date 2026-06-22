Важный лайфхак: раскрыты верные признаки машины, пережившей потоп

Руководитель экспертной организации LEM Solution Евгений Ладушкин поделился с RT практическими рекомендациями по выявлению автомобилей, которые ранее подвергались серьезному затоплению.

По его словам, при попадании в воду страдают все системы и узлы машины без исключения, поэтому характерные признаки — частицы грязи, песок, глина и мелкий мусор — могут обнаружиться в самых неожиданных и труднодоступных местах. Если транспортное средство не было полностью разобрано и тщательно просушено, то следы ржавчины на кузове распространяются заметно быстрее, чем при обычных условиях, и удалить их значительно сложнее — это один из первых тревожных сигналов.

Одним из самых надежных способов диагностики, как уточнил эксперт, является осмотр плафонов потолочного освещения в салоне. Ладушкин пояснил, что в ходе нормальной эксплуатации контакты, патроны и диодные платы никогда не покрываются коррозией. Появление таких следов однозначно свидетельствует либо о погружении автомобиля под воду, либо о том, что детали в разобранном виде подвергались контакту с влагой.

Продолжить проверку рекомендуется в скрытых полостях и под ковровым покрытием. Хотя самой воды там, вероятно, уже не будет, наличие грязи, песчинок, мелкого сора или даже остатков насекомых, по мнению специалиста, является серьезным поводом для подозрений — физически такой мусор не может появиться там при обычном использовании. Кроме того, Ладушкин настоятельно советует обратить внимание на состояние двигателя и проверить все технические жидкости.

Восстановление подтопленного автомобиля, как отметил руководитель LEM Solution, технически возможно, однако требует полной разборки агрегатов, их промывки, длительной сушки, замены всех расходных материалов и жидкостей, а также обновления лакокрасочного покрытия в местах, пораженных коррозией. Все эти процедуры обходятся дорого и отнимают много времени. На практике же, предупредил эксперт, чаще всего восстанавливают лишь внешний вид, чтобы скрыть следы пребывания под водой, после чего машину выставляют на продажу.

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