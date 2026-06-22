Надежный японец, но не без сюрпризов: раскрыты главные "болячки" Mazda CX-5

Эксперт Хлебушкин назвал главные недостатки кроссовера Mazda CX-5 / Фото сайт производителя

Обозреватель журнала «За рулем» Илья Хлебушкин разобрал типичные недостатки кроссовера Mazda CX-5 во втором поколении. По его оценке, этот автомобиль в целом зарекомендовал себя как надежный, однако и ему присущ ряд конструктивных и эксплуатационных слабостей, о которых стоит знать потенциальным покупателям.

Как пояснил эксперт, с коррозионной стойкостью у модели дела обстоят вполне благополучно — благодаря заводской оцинковке кузова ржавчина при отсутствии аварийных повреждений дает о себе знать нескоро. А вот лакокрасочное покрытие, по его наблюдениям, довольно тонкое и уязвимое, причем особенно капризным оказался красный оттенок Soul Red Crystal.

Среди регулярно встречающихся неполадок Хлебушкин выделил механизм складывания наружных зеркал заднего вида, который нередко выходит из строя спустя 3–5 лет активного использования. Также он указал на электропривод пятой двери — его ресурс, как правило, исчерпывается к пробегу 80–120 тысяч километров. Кроме того, специалист обратил внимание на склонность к окислению контактов в кнопке замка и в концевом выключателе. Качество сборки интерьера в целом оценивается положительно, однако, по словам эксперта, к 70–80 тысячам км пробега могут истереться оплетка рулевого колеса и чехол рычага коробки передач. Дисплей мультимедийного комплекса MZD Connect иногда досаждает ложными касаниями — так называемыми фантомными нажатиями.

Что касается силовых агрегатов, то бензиновые моторы семейства Skyactiv-G со степенью сжатия 14:1 обладают большим запасом прочности и способны пройти более 300 тысяч километров при условии своевременного обслуживания. Однако Хлебушкин предупредил, что эти двигатели чрезвычайно чувствительны к качеству горючего: использование АИ-92 категорически не допускается, нижний допустимый порог — АИ-95, а в жаркое время года эксперт рекомендует заливать АИ-98. Частым дефектом, особенно на машинах после 2018 года, является отказ электронного термостата из-за оплавления уплотнителей, что приводит к недогреву мотора. Вдобавок отмечаются сбои в работе катушек зажигания на ранних версиях и потенциальные проблемы с нейтрализатором.

Автоматическая трансмиссия Aisin на шесть ступеней, по информации эксперта, рассчитана на 250–300 тысяч км пробега, однако она требует обязательной замены масла каждые 60 тысяч километров. К 150 тысячам км может возникнуть гул центрального подшипника — затягивать с его заменой рискованно, это чревато серьезными поломками.

Ходовая часть, по словам Хлебушкина, радует живучестью: шаровые опоры и сайлентблоки передних рычагов выдерживают 100–150 тысяч км, задние амортизаторы — до 150–200 тысяч. В то же время эксперт обратил внимание на склонность задних тормозных суппортов к закисанию, а регулировочных болтов задней подвески — к заклиниванию.

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