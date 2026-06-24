От 1,9 до 4,3 млн: пятерка самых дешевых электрокаров в России

Самые доступные электрокары в РФ / Фото сайт Фоттон

По информации, озвученной Сергеем Целиковым, возглавляющим аналитическое агентство «Автостат», за последние семь дней количество зарегистрированных в Российской Федерации электрических автомобилей достигло 231 единицы. Этот показатель, как уточнил эксперт, практически в два раза превышает результаты предыдущей семидневки.

Портал Autonews.ru подготовил обзор пяти доступных по цене моделей электротранспорта, которые сейчас присутствуют в официальных дилерских запасах страны. В подборку вошли следующие модели.

Первая — Evolute i-JOY с передним приводом, развивающая 163 лошадиные силы. До сотни этот экземпляр разгоняется за 8 секунд, а его аккумулятор позволяет проехать без подзарядки до 386 км. Стоимость стартует от 1 899 000 рублей.

Второй в перечне — UMO 5, тоже переднеприводный, с отдачей в 204 л. с. Разгон занимает 8,5 секунды, запас хода оценивается в 420 км, а ценник начинается с 2 500 000 рублей.

Третью позицию занимает «Москвич 3е»: 193 л. с., передний привод, разгон до 100 км/ч за 9,7 секунды, автономность — 410 км. Минимальная цена — 4 016 000 рублей.

Четвертая модель — Geely EX5 (218 л. с., передний привод). Спурт до «сотни» у нее самый быстрый в списке — 6,9 секунды, а запас хода варьируется от 425 до 430 км. Приобрести ее можно минимум за 4 169 990 рублей.

Замыкает топ-5 GAC Aion V с двигателем мощностью 204 силы, передним приводом и разгоном за 7,9 секунды. Этот электрокар лидирует по дальности поездки на одном заряде — 580 км, однако и цена у него наиболее высокая: от 4 299 000 рублей.

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