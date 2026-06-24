Уникальная ниша: раскрыта достойная альтернатива кроссоверам на российском рынке

Что купить вместо кроссовера в 2026 году. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Сегмент кроссоверов и внедорожников продолжает уверенно лидировать на отечественном авторынке. За первый квартал 2026-го реализовано 198 259 машин класса SUV, что на 21 процент больше аналогичного периода прошлого года. Как отмечает «Российская газета», для водителей, отдающих предпочтение более утилитарным решениям, существует модель Solaris KRX, которая прошла тест-драйв.

Этот автомобиль, по оценке обозревателей, выделяется дорожным просветом, увеличенным до 195 миллиметров (прибавка составила 35 мм), а также наличием пластиковой обшивки нижней части кузова, что повышает его адаптацию к эксплуатационным условиям в России. Кузовные панели имеют оцинкованное покрытие и усиленную антикоррозионную обработку. В оснащение входит так называемый зимний комплект, предполагающий электрический подогрев всех кресел, рулевого колеса, стёкол по периметру и форсунок омывателя.

Под капотом разместился безнаддувный силовой агрегат, рассчитанный на использование бензина с октановым числом 92, а ходовая часть доработана для движения по покрытиям любого типа. На крыше предусмотрены рейлинги, сзади — стеклоочиститель. Багажное отделение вмещает 390 литров, а при складывании второго ряда этот объем расширяется до 1075 литров. В грузовом отсеке, по словам тестировавших, минимально выступают колесные арки, присутствует яркая подсветка и специальный отсек для омывающей жидкости с фиксаторами. Под фальшполом обнаруживается полноразмерная запаска и набор инструментов.

Интерьер, как подчеркивается в обзоре, ориентирован на любителей классических решений: здесь нет гигантских сенсорных панелей. Мультимедийный комплекс с 8-дюймовым дисплеем поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а экран медиацентра примечателен обилием физических клавиш, что сегодня встречается нечасто. Климатическая установка и управление подогревами реализованы максимально понятно. Рулевая колонка регулируется в двух плоскостях, что позволяет водителю любого роста подобрать комфортную посадку. Сиденья имеют продуманный профиль и поясничную поддержку с настройкой.

Сочетание 1,6-литрового мотора мощностью 123 лошадиные силы и 6-ступенчатой автоматической трансмиссии, по мнению авторов материала, представляет собой отработанную и надежную связку. Машина уверенно поддерживает заданный темп, позволяет выполнять обгоны и радует приемистостью на средних скоростях.

Управляемость Solaris KRX оценивается как прозрачная и интуитивно понятная: руль снабжен адекватным усилием, реакции на повороты быстрые. Автомобиль уверенно маневрирует в городском потоке и на умеренных скоростях. Агрегат экономичен — в городском цикле расход топлива составляет около 9 литров на 100 километров, а автомат работает без замечаний.

Дорожный просвет, пластиковые накладки по периметру кузова и короткие свесы, как резюмируется в публикации, позволяют без опасений съезжать на грунтовые дороги и штурмовать бордюры, что дает серьезное преимущество перед классическими кроссоверами.

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