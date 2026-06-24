В Госдуме ответили на слухи о возможном запрете праворульных машин в России

В Госдуме опровергли обсуждение запрета праворульных авто. JoshBryan / Shutterstock.com / Fotodom.

Юрий Григорьев, занимающий пост заместителя председателя думского комитета по транспорту, в разговоре с ТАСС разъяснил ситуацию вокруг возможных ограничений для автомобилей с правым рулем. Парламентарий пояснил, что в настоящее время вопрос о введении полного запрета на такие транспортные средства в России не стоит на повестке дня. По его словам, профильные ведомства занимаются исключительно изучением аспектов безопасности эксплуатации подобных машин с целью снижения уровня аварийности.

Таким образом депутат прокомментировал один из пунктов майского плана мероприятий, утвержденного в рамках реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения. Согласно этому документу, к 2028 году запланировано проведение всестороннего исследования потенциальных угроз, связанных с участием в дорожном движении транспортных средств, у которых рулевое управление расположено справа.

Григорьев подчеркнул, что, насколько ему известно, никаких запретительных инициатив в отношении праворульных машин сейчас не обсуждается. Он отметил, что анализ рисков и безопасности со стороны ведомств является рутинной работой, предусмотренной стратегией по борьбе с аварийностью. При этом законодатель особо акцентировал внимание на том, что любые решения, касающиеся данной категории автомобилей, должны приниматься максимально взвешенно и с обязательным учётом интересов граждан.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.