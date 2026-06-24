Составлен рейтинг самых популярных в России кроссоверов: какие авто можно купить до 2,5 млн рублей

Составлен рейтинг самых популярных кроссоверов дешевле 2,5 млн рублей. Dmitriy Sinchenko / Shutterstock.com / Fotodom.

Аналитики «Газпромбанк Автолизинга» в беседе с «Российской газетой» представили обзор ситуации на рынке недорогих кроссоверов.

В мае объем реализации в сегменте SUV стоимостью до 2,5 миллиона рублей достиг 46,9 тысячи проданных экземпляров, что на четверть превышает прошлогодние показатели. В ассортименте насчитывалось 48 моделей. Специалисты прогнозируют, что в июне, накануне завершения квартального отчетного периода, можно ожидать дальнейшего роста продаж доступных вседорожников и расширения модельного ряда.

На вторичном рынке более половины машин в мае уходили по цене ниже 1,5 млн рублей, тогда как средний чек на новые автомобили давно перешагнул отметку в 3,5 млн. Естественно, что кроссоверы, предлагаемые на миллион дешевле, пользовались повышенным вниманием покупателей.

В бюджетном сегменте двукратный рост продаж продемонстрировали Changan CS75 и Solaris HC. При этом четыре модели — Omoda С5, «Москвич 3», Changan CS35 и Jetour X70 — показали наиболее существенное падение (от 30 до 60%) в рейтинге.

Бренд Tenet, изначально позиционировавшийся как бюджетный, продолжал удерживать две позиции в ценовой категории до 2,5 млн рублей. Лидером здесь стал Tenet T7. Хотя официальный прайс-лист на автомобили 2026 года стартует с 2,74 млн, версии 2025-го предлагались от 2,49 млн, а у крупных дилеров с использованием финансовых инструментов цену можно было снизить до 2,3 млн. Учитывая габариты, оснащение и положительную репутацию, доставшуюся от Chery Tiggo 7, этот кроссовер признается едва ли не самым привлекательным предложением на рынке. Его реализация составила 7,8 тысячи штук, что на 2% выше апрельских значений и на 9 процентных пунктов опережает общерыночную динамику.

Младшая модель Tenet T4 — субкомпактный паркетник — несколько сдала позиции (2,8 тысячи машин, минус 19% за месяц), заняв шестую строчку. Это один из немногих автомобилей, доступных сегодня дешевле двух миллионов, но лишь в базовой версии с атмосферным двигателем и механической коробкой. При выборе турбированного мотора и автомата цена поднимается до 2,2 млн рублей.

В число популярных бюджетных кроссоверов стабильно входят две модели Haval — Jolion (6,7 тысячи, +44%) и М6 (3 тысячи, +76%), занимающие второе и пятое места соответственно. Версии с «механикой» и базовым мотором можно найти дешевле 2 млн, тогда как автомат и более богатые комплектации увеличивают стоимость до 2,2–2,3 млн.

Неожиданным участником топ-5 в мае стал Changan Uni-S (четвертое место). Ранее он продавался дороже 3 млн, однако снижение спроса и организация сборки на калининградском «Автоторе» позволили опустить ценник до 2,4 млн, что мгновенно активизировало продажи — 3 тысячи сделок, на 22% больше, чем год назад. Две другие модели Changan — CS35 и CS75 — развивались разнонаправленно: младший паркетник (0,5 тыс.) потерял более половины клиентов, тогда как CS75 (0,6 тыс., +102%) удвоил аудиторию благодаря грамотному обновлению. При этом с учётом спецпредложений обе модели можно приобрести за 2,3–2,4 млн.

Уверенно держатся и вседорожники АвтоВАЗа. Lada Niva Legend (2,6 тыс., -1%) востребована скорее из-за цены (чуть больше 1 млн), чем из-за уникальности форм-фактора. Lada Niva Travel (3,6 тыс., +57%) нарастила популярность благодаря новому двигателю, хотя за 1,2–1,3 млн можно было взять версию со старым мотором, а топовые 1,8-литровые модификации дешевле 1,4 млн не предлагались.

В коридоре 2,3–2,5 млн рублей можно было стать владельцем Belgee X50 и X70. Компактный X50 (2,3 тыс. сделок) оказался в дефиците, а поступления обновленных машин были недостаточными (-3% к маю прошлого года). X70 (1,7 тыс., +39%), напротив, набирал популярность. Geely Cityray, их собрат по концерну, выбрали 1,4 тысячи клиентов (+80%), чему способствовало существенное увеличение скидок и снижение конечной цены до 2,4 млн.

Во второй половине топ-20 оказались Solaris HC (1,3 тыс.), Omoda C5 (1,1 тыс.), «Москвич 3» (0,8 тыс.), Jetour X70 (0,4 тыс.), а также Jaecoo J6 (1,3 тыс.) и Jeland J6 (0,5 тыс.). Все эти модели также вписывались в бюджет 2–2,4 млн.

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