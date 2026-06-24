Сдержанный позитив: западные СМИ оценили Senat 900

Senat 900. Фото: senat-auto.ru

Премьера нового российского флагманского седана Senat 900, состоявшаяся летом 2026 года, привлекла внимание не только отечественной, но и зарубежной автомобильной прессы. Autonews.ru проанализировал публикации ведущих иностранных изданий.

Американский портал Carscoops озаглавил свой материал довольно провокационно, назвав Senat 900 «китайским седаном, выдающим себя за российский». Автор статьи Брэд Андерсон без труда идентифицировал техническую базу новинки — китайский Hongqi H9, однако отметил, что внешне модели все же различаются. Он обратил внимание на то, что передняя часть российского автомобиля стилистически напоминает более старшие модели Aurus, в то время как задняя часть сохраняет сходство с китайским донором.

Публикация вызвала оживленную дискуссию в комментариях, где мнения разделились. Основным предметом спора стал экстерьер Senat 900. Так, пользователь Frank Jones высказал мнение, что российская модель «выглядит не хуже большинства современных BMW». В то же время комментатор под ником Bruh напомнил, что над внешностью родственного Hongqi H9 работал известный дизайнер Джайлс Тейлор, ранее трудившийся в Rolls-Royce.

Интерьер Senat 900. Фото: senat-auto.ru

Не осталось в стороне и американское издание Autoevolution, выпустившее заметку с заголовком: «Mercedes-Benz больше не продает лимузины в России, но там теперь делают свои собственные». Автор Елена Лучиан в начале статьи напомнила, что с 2022 года западные автопроизводители, включая люксовые бренды, прекратили поставки машин в Россию. Однако, по ее мнению, с появлением Senat необходимость в них отпала.

При этом журналистка допустила несколько фактических ошибок. Она ошибочно причислила Senat 900 к модельному ряду Aurus и назвала новинку обновленной версией Aurus Senat. Тем не менее Лучиан верно установила китайское происхождение платформы и усмотрела во внешности автомобиля черты Rolls-Royce, а по уровню комфорта и роскоши сравнила его с Mercedes-Maybach.

Senat и Aurus, несмотря на визуальное сходство и похожие логотипы, являются двумя разными марками. При этом представители обоих брендов заявляют, что не считают друг друга конкурентами. Ранее директор по продукту Senat Анатолий Калицев пояснял, что эти марки скорее дополняют друг друга: модели Aurus собираются вручную и выпускаются малыми партиями, тогда как Senat ориентирован на более массовое производство.

Материал о российской новинке опубликовал также испанский портал Motor16. Его автор Джулиан Гарначо охарактеризовал Senat 900 как «максимально роскошный седан с китайской ДНК». Он отметил стильный экстерьер, обширный перечень опций, высокое качество отделки салона, мощный двигатель и наличие пневматической подвески. При этом, по его словам, Senat 900 представляет собой не эволюцию оригинального дизайна Aurus, а скорее ребрендинг с незначительными косметическими изменениями, призванными минимально отличить новинку от предшественника.

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