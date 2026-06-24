Toyota режет производство на фоне войны США и Израиля с Ираном: главные детали

Nikkei Asia: Toyota сократит выпуск автомобилей за рубежом из-за войны в Иране. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

Японский концерн Toyota принял решение о дополнительном снижении объемов производства на своих зарубежных мощностях. Как информирует портал Nikkei Asia, компания планирует к февралю следующего года выпустить на 100 тысяч автомобилей меньше, чем предполагалось ранее.

Причиной называются последствия вооруженного конфликта с участием США, Израиля и Ирана, которые продолжают сказываться на глобальной логистике даже на фоне ведущихся мирных переговоров.

По данным издания, корпорация столкнулась сразу с несколькими негативными факторами: падением покупательского спроса, ростом стоимости топлива и увеличением транспортных расходов, вызванных сбоями в судоходстве через Ормузский пролив. В список моделей, попавших под сокращение, вошли, в частности, популярные внедорожники RAV4 и седаны Avalon. О своих измененных планах производитель уже уведомил контрагентов по цепочке поставок.

Как отмечает Nikkei Asia, подписание меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, предусматривающего прекращение огня, хотя и приблизило разрешение проблем с морскими перевозками, однако потребители по-прежнему не торопятся с покупками, опасаясь сохраняющегося высокого уровня цен на энергоносители.

Ранее, по сведениям того же источника, Toyota рассчитывала до конца марта 2027 года выпустить порядка 10 миллионов машин под брендами Toyota и Lexus и получить чистую прибыль около 18,6 миллиарда долларов. При этом еще в мае портал сообщал о планах сократить зарубежное производство на 83 тысячи единиц к ноябрю текущего года.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.