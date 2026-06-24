Без кожи, но с планшетом от Q3: представлено обновленное семейство Audi A3

Ауди показала новое семейство A3 / Фото сайт производителя

Немецкий автопроизводитель Audi официально представил обновленное семейство модели A3, которое включает седан, хетчбэк и заряженную версию RS3. Как сообщается, наиболее существенные изменения произошли внутри салона и в оснащении системами активной безопасности, тогда как экстерьер машин остался без изменений.

Ключевое новшество — замена двух отдельных экранов на единую изогнутую панель, развернутую в сторону водителя. Эта цифровая приборная панель была позаимствована у модели Audi Q3 нового поколения и включает два дисплея диагональю 11,9 и 12,8 дюйма соответственно.

Интерьер теперь предлагается в четырех вариантах отделки, при этом натуральная кожа в списке отсутствует. Покупателям доступны: карбоновое волокно, микрофибра Dinamica, новый текстиль Light crepe и тканевое покрытие Impressum black.

Обновленный A3 получил комплекс электронных ассистентов ADAS, который входит в базовое оснащение всех комплектаций — Tech, Tech Plus и Tech Pro. Среди ключевых опций — адаптивный круиз-контроль, способный работать на скоростях до 210 км/ч, а также функция обучения маневрам водителя. Система умеет самостоятельно менять полосу движения и останавливаться перед красным сигналом светофора.

Кроме того, электроника анализирует привычки водителя и автоматически активирует наиболее востребованные функции, включая системы безопасности и ассистенты. Например, при выезде на автомагистраль автомобиль может предложить включить интеллектуальный круиз-контроль.

Линейка силовых агрегатов осталась прежней. В нее входят базовый 1,0-литровый трехцилиндровый мотор мощностью 114 лошадиных сил, топовый 2,5-литровый пятицилиндровый двигатель для RS3 (394 л.с.), а также гибридные версии с отдачей 201 и 268 л.с., способные проехать на электротяге до 143 километров.

Цены на обновленную модель уже объявлены. Базовая модификация A3 Sportback обойдется в 31 850 евро (примерно 2,72 миллиона рублей по курсу на 23 июня 2026 года). Гибридная версия A3 Sportback e-hybrid стоит от 45 350 евро (3,88 млн рублей), а спортивная S3 — от 57 200 евро (4,89 млн рублей). Самая мощная версия RS3 станет наиболее дорогой в гамме: ее цена начинается с 68 500 евро (5,86 млн рублей). Продажи на европейском рынке стартуют в сентябре 2026 года.

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