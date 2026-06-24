С массажем, оттоманкой и ароматизацией: чем удивит флагманский Jeland J8

Кроссовер Jeland J8 станет флагманом российской марки / Фото сайт производителя

Российский автопроизводитель Jeland анонсировал третью модель в своей линейке — полноразмерный флагманский кроссовер J8. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе холдинга «АГР», новинка, равно как и ранее представленные модели J6 и J7, будет собираться на заводе в петербургских Шушарах. Информации о ценах и дате начала продаж на данный момент нет.

Jeland J8 уже знаком российским автомобилистам под названием Jaecoo — вместе с двумя другими моделями отечественного бренда. Под капотом флагмана установлен двухлитровый турбированный двигатель мощностью 249 лошадиных сил, работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Кроссовер оснащен системой полного привода и адаптивной подвеской с электронно управляемой жесткостью амортизаторов. Клиренс автомобиля составляет 210 миллиметров.

Оснащение модели включает 20-дюймовые колесные диски, двухзонный климат-контроль, зимний пакет опций, систему ароматизации салона, десять подушек безопасности, круговой обзор, комплекс интеллектуальных ассистентов, встроенный видеорегистратор, бесключевой доступ и беспроводную зарядку для смартфона мощностью 50 Вт, а также премиальную аудиосистему Sony с 14 динамиками.

Салон новинки получил изогнутый сдвоенный дисплей суммарной диагональю 24,6 дюйма, за работу которого отвечает восьмиядерный процессор. Отделка выполнена из натуральной кожи, передние сиденья оборудованы вентиляцией и массажёрами, а кресло переднего пассажира дополнено выдвижной подставкой для ног — оттоманкой.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.