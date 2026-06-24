Российская компания превратила Wey 80 в трехтопливный гибрид: что известно

Минивэн Wey 80 для России перевели на метан / Фото сайт производителя

Отечественная фирма АТС анонсировала новую версию гибридного минивэна Wey 80, работающую на метане.

Как рассказали в компании на своей странице во «ВКонтакте», доработки осуществлялись по принципу «Бензин + Электричество + Метан»: в багажном отделении был смонтирован металлический резервуар ёмкостью 75 литров и установлена сопутствующая газовая аппаратура, при этом все заводские характеристики машины сохранены.

В настоящий момент тестируется ходовой прототип данной модификации. По завершении испытательных процедур и получения необходимых сертификатов будет принято решение о дальнейшей судьбе проекта. Производитель уже озвучил ориентировочную цену метанового Wey 80 — от 6 900 000 рублей.

Напомним, что большой минивэн Wey 80 впервые был представлен на российском рынке в 2024 году. Реализация осуществляется через официальную дилерскую сеть бренда Wey, являющегося частью компании «Грейт Волл Мотор Рус». Модель доступна в двух вариантах исполнения: Premium на 7 мест и Business Lounge на 6 мест с более дорогой отделкой и расширенным оснащением.

Стандартная версия автомобиля оборудована гибридной силовой установкой, способной функционировать как в параллельном, так и в последовательном режиме. В состав системы входят 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 152 лошадиные силы и два электромотора (177 сил спереди и 184 сзади). Суммарная отдача гибрида достигает 487 л.с., привод — полный. Параметры мощности для новой метановой модификации пока не раскрываются.

Цены на обычные бензиновые версии Wey 80 стартуют с отметки 6 449 000 рублей.

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