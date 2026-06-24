Как изменился мировой авторынок в мае: цифры и тренды

Продажи автомобилей в мире падают. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

По информации аналитического агентства «АВТОСТАТ», ссылающегося на данные компании GlobalData, в мае 2026 года объем мировых продаж легковых и легких коммерческих транспортных средств составил 7 244 681 единицу, что на 4 процента уступает результату аналогичного периода прошлого года.

Как подчеркивают эксперты, глобальный автомобильный рынок демонстрирует снижение уже пятый месяц подряд, то есть с начала текущего года. Для справки: в январе падение составило 2%, в феврале — 8,5%, в марте — 3,5%, в апреле — 3,4%.

Китай по-прежнему удерживает мировое лидерство по объёму продаж: в прошлом месяце там реализовано 1 666 761 автомобиль, что на 21% меньше, чем в мае 2025-го. В США за тот же период продано 1 485 538 машин — прирост на 0,8% по сравнению с прошлым годом. Совокупный результат стран Западной Европы составил 1 148 235 единиц, что на 2,5% выше прошлогоднего показателя. Рынок Восточной Европы в мае сохранил стабильность: реализовано чуть более 372 тысяч машин — уровень практически идентичен прошлогоднему.

Индийские дилеры в мае продали 502 501 автомобиль, продемонстрировав впечатляющий рост на 25,9%. В Южной Америке объём реализации достиг 303 253 машин (+13,5%). Среди других крупных рынков следует отметить Японию (326 653 шт., +1,7%), Канаду (186 370 шт., +1%) и Южную Корею (126 966 шт., падение на 9%).

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