Бюджетные кроссоверы исчезли: что происходит с Exeed в РФ

Exeed снял с продажи две модели в России / Фото сайт Фоттон

«Российская газета» обратила внимание на изменение модельного ряда китайского премиального бренда Exeed на российском рынке.

Как выяснилось, с официального сайта марки пропали кроссоверы LX и TXL, которые ранее предлагались по цене от 2 790 000 и 3 600 000 рублей соответственно. Теперь покупателям доступны лишь две модели — RX (стартовая цена — 3 990 000 рублей) и флагманский VX (от 4 930 000 рублей).

Недавно холдинг «АГР» совместно с компанией Defetoo анонсировал новый отечественный бренд Esteo, который будет предлагать как традиционные бензиновые модели, так и автомобили на альтернативных источниках энергии. Первой новинкой станет Esteo MX. Кроме того, в ближайшее время под Санкт-Петербургом планируется запустить производство гибридных версий Exlantix, которые до этого продавались под маркой Exeed.

Параллельно «АГР» продолжает активно развивать собственные бренды Tenet и Tenet Plus, а также не так давно вывел на рынок марку Jeland. Таким образом, уход бюджетных моделей Exeed компенсируется расширением портфеля локальных проектов.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.