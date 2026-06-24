Началось производство новой партии электроседанов «Амберавто А5»: все детали

Началось производство новой партии электроседанов «Амберавто А5». Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

Калининградский завод «Автотор» приступил к серийному выпуску очередной партии электрического седана «Амберавто А5», сообщает "Российская газета". Как сообщается, до конца текущего года планируется произвести примерно 3,5 тысячи таких автомобилей.

Обновленная партия машин получила расширенную палитру кузовных оттенков, которая теперь насчитывает шесть вариантов: «Балтийский жемчуг», «Черный янтарь», «Небесный сапфир», «Мятный бриз», «Морской кристалл» и «Цифровая сталь».

Технические характеристики модели остались прежними: электромотор мощностью 160 лошадиных сил питается от аккумуляторной батареи емкостью 63,1 кВт·ч. Запас хода по циклу CLTC достигает 520 километров, а полная зарядка занимает около 40 минут. Автомобиль предлагается в двух вариантах оснащения — «Комфорт» и «Бизнес». С учетом государственной субсидии их стоимость составляет 2 225 000 и 3 350 000 рублей, соответственно.

В настоящее время дилерская сеть бренда «Амберавто» насчитывает 15 официальных центров в десяти городах России. Среди них — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, города Краснодарского края, Ростов-на-Дону, а также Севастополь в Республике Крым.

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