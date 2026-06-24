Шока не будет: дилеры рассказали, какие авто подорожают

Что будет с ценами на авто. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Представители дилерских центров и отраслевые аналитики в беседе с Autonews.ru сообщили, что в середине лета на российском автомобильном рынке ожидается очередное изменение ценников.

Директор по продажам новых машин холдинга «Рольф» Николай Иванов заявил, что июльский объем реализации, по оценкам компании, существенно не изменится относительно предыдущих месяцев. В «Рольфе» прогнозируют стабильную динамику в диапазоне 110–115 тысяч машин ежемесячно.

Руководитель дилерского направления маркетплейса Fresh Павел Шевченко, напротив, ожидает роста продаж в июле.

Заместитель коммерческого директора ГК «Интерлизинг» Сергей Афонин также прогнозирует позитивную динамику.

Заместитель гендиректора АГ «Авилон» Ольга Петрова заявила, что резких колебаний цен в июле не ожидается. По ее оценке, базовый сценарий — стабильные прайсы с точечными корректировками по отдельным маркам, моделям и комплектациям.

Аналогичную позицию выразили и в «Рольфе»: по словам Иванова, заметного изменения цен в июле не произойдет — по большинству брендов сохранится нынешнее позиционирование.

В пресс-службе «Автодома» придерживаются иного мнения и прогнозируют удорожание: стоимость новых массовых моделей может вырасти на 3–5%, а отдельные экземпляры из параллельного импорта в дорогих комплектациях — до 8%.

В «Интерлизинге» также ожидают подорожания массового сегмента на 2–4%, а более дорогих версий или машин, ввезенных по параллельному импорту, — до 8%. В «Авилоне» допустили небольшой рост по импортируемым премиальным моделям, но Петрова подчеркнула, что это не станет общерыночным движением. Она также спрогнозировала оживление спроса на гибриды и подключаемые гибриды, что может спровоцировать рост их цен. Аналогичный эффект, по ее словам, возможен и в сегменте электромобилей — в случае ограниченного складского предложения.

В «Рольфе» подтвердили, что уже заметен рост интереса к гибридам и электромобилям, и при сохранении тенденции по таким моделям возможна корректировка цен вверх либо сокращение скидок. Иванов упомянул, что внимание покупателей привлекают Exlantix ES и ET, Evolute i-Space и i-Joy, Voyah Free и другие гибридные и электрические модели.

Что касается скидок, Петрова заявила, что в июле они будут выборочными, и больших универсальных распродаж ждать не стоит. Самые выгодные условия, по ее словам, предложат на автомобили прошлых лет выпуска, менее ликвидные комплектации, модели с большими складскими остатками, а также в рамках комплексных сделок с трейд-ином, кредитом и страхованием. При этом дилеры вряд ли станут «разрушать цену» на популярные модели из-за наличия устойчивого спроса.

В «Автодоме» заявили, что массовых дисконтных программ в июле не предполагается, поскольку запасы дилеров стабильны. Скидки возможны лишь в рамках точечных акций у официальных дилеров. В Fresh, напротив, ожидают наиболее щедрых предложений у локализованных брендов и в бюджетно-семейном сегменте, а также отмечают, что доступность кредитов для россиян повысится после июньского снижения ключевой ставки.

В «Автодоме» подчеркнули, что покупка в июле будет экономически более целесообразной, чем откладывание до осени, когда традиционно растут спрос и цены. В Fresh также назвали июль одним из самых выгодных месяцев для приобретения нового авто в 2026 году, особенно для локализованных моделей и семейных кроссоверов, и рекомендовали не откладывать сделку.

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