Раскрыта динамика автопроизводства в России за январь-май: что к чему

В России выпуск легковых авто в январе - мае вырос на 6,8%. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

Согласно официальным данным Федеральной службы государственной статистики, в период с января по май 2026 года объем выпуска легковых автомобилей в России увеличился на 6,8% по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года, достигнув отметки в 300 тысяч единиц. При этом только за май было произведено 51,6 тысячи машин, что на 47,4% превышает прошлогодний показатель за тот же месяц.

В сегменте грузового транспорта зафиксировано снижение: за пять месяцев текущего года изготовлено 47,3 тысячи грузовиков — это на 19,1% меньше, чем год назад. Однако в мае динамика сменилась на положительную: произведено 9,4 тысячи машин, что на 5% больше мая прошлого года.

Производство крупных автобусов массой более 5 тонн за пять месяцев сократилось на 10,4% — до 3,4 тысячи единиц. В мае их выпуск составил 731 штуку, показав незначительный рост на 1,8%.

Более легкие автобусы (до 5 тонн) демонстрируют более существенное падение: за январь—май их производство упало на 45,5% и составило 3,6 тысячи машин. В мае объём выпуска снизился на 5,3% — до 857 единиц.

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