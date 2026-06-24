Как в самолете: раскрыты необычные опции Mercedes-Benz VLE

Autonews назвал необычные опции нового Mercedes-Benz VLE. Alejandro Camacho B / Shutterstock.com / Fotodom.

Весной этого года состоялась премьера нового минивэна Mercedes-Benz VLE, и зарубежные автомобильные эксперты уже успели оценить новинку. Редакция Autonews.ru проанализировала публикации ведущих профильных изданий, чтобы выделить наиболее примечательные особенности модели.

Модель VLE предлагает конфигурации от пяти до восьми мест, причем раскладка сидений может варьироваться в зависимости от текущих потребностей. В версиях с механической регулировкой предусмотрена система Roll & Go, позволяющая сдвигать кресла и диваны, складывать их или полностью демонтировать при необходимости.

Эксперты Robb Report обратили внимание на топовое исполнение Grand Comfort Seat с парой кресел второго ряда, напоминающих по уровню комфорта бизнес-класс узкофюзеляжного лайнера. Однако главной проблемой, по их словам, является доступ к этим сиденьям.

В модификациях с электрическими регулировками предусмотрена возможность дистанционного изменения планировки салона через мультимедиа, кнопки на боковых панелях или мобильное приложение Mercedes-Benz. Доступно четыре предустановленных сценария: Baggage освобождает максимум пространства для груза, Executive увеличивает пространство для ног пассажиров второго ряда, People & Baggage предлагает сбалансированный вариант, а Standart возвращает к исходной конфигурации.

Покупателям предложат три типа отдельных кресел второго ряда: Comfort Seat (механическая регулировка), Premium Comfort Seat (электропривод) и Grand Comfort Seat с массажем, беспроводной зарядкой, выдвижной опорой для ног и дополнительной подушкой. Также доступны трёхместные диваны с ручной или электрической настройкой и складные столики.

Мультимедийная система MBUX интегрировала решения на базе ChatGPT, Microsoft Bing и Google Gemini. Голосовой помощник поддерживает многоэтапные диалоги и способен учитывать контекст благодаря кратковременной памяти, а на центральном экране он отображается в виде анимированного аватара. Журналисты MotorTrend высоко оценили голосовое управление, отметив, что система легко справилась с включением проекционного дисплея по команде.

Опционально на потолке может быть установлен выдвижной 31,3-дюймовый экран с разрешением 8K и поддержкой разделения изображения для фильмов, игр, видеоконференций или работы с документами. За звук отвечает аудиосистема Burmester 3D Surround Sound с 22 динамиками и поддержкой Dolby Atmos. В распоряжении владельцев — более 40 приложений, включая музыкальные и видеосервисы, а также облачную игровую платформу.

Минивэн оснащен электрическими сдвижными дверями с обеих сторон и опциональной системой бесконтактного доступа Hands-Free Access. Датчики дверей мгновенно останавливают их движение при обнаружении препятствий. Также предусмотрено отдельно открывающееся заднее окно.

Производитель уделил повышенное внимание акустическому комфорту, установив дополнительные звукоизоляционные материалы и специальные распорки между элементами подвески и днищем. Пневматическая подвеска Airmatic позволяет изменять дорожный просвет на 40 мм — для улучшения проходимости, облегчения посадки и снижения аэродинамического сопротивления.

В Top Gear, однако, отметили, что на крупных неровностях подвеска может исчерпать ход и отреагировать глухим ударом, сравнив ощущения с Range Rover. При этом издание предупредило, что 23-дюймовые колеса, хоть и выглядят эффектно, но существенно ухудшают плавность хода.

Стандартное оснащение VLE включает 11 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль Distronic, систему удержания в полосе, функцию предотвращения столкновений и камеру заднего вида. Для работы ассистентов используются десять камер, пять радаров и 12 ультразвуковых датчиков, объединённых с отдельным высокопроизводительным компьютером с жидкостным охлаждением, поддерживающим обновления по воздуху.

Car And Driver отдельно выделили функцию запоминания 150 метров пройденного пути с возможностью автоматического повторения маршрута в обратном направлении, что особенно полезно при застревании в тесных парковочных пространствах.

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