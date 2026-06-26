Китайский гибрид под Петербургом: запущен выпуск Jeland J7

В Петербурге запустили производство кроссовера Jeland J7. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

Холдинг «АГР» официально приступил к серийному выпуску нового среднеразмерного паркетника Jeland J7 на своей производственной площадке, расположенной в Шушарах. Информация об этом появилась в публикации издания «Известия».

Данная модель входит в портфель из четырех совместных разработок «АГР» и китайской компании Defetoo — наряду с ней линейку составляют Tenet, Tenet Plus и Esteo. Премьерный показ J7 состоялся 17 июня. При этом отечественные автолюбители уже хорошо знакомы с предшественником J6, который продавался под брендом Jaecoo, и новинка фактически продолжает эту же товарную нишу.

Техническая начинка новинки представлена 1,6-литровым турбированным агрегатом, который работает в связке с 7-диапазонным «роботом». Мощностные характеристики различаются в зависимости от типа привода: версии с передними ведущими колесами развивают 150 л. с., тогда как модификации с полным приводом выдают уже 186 сил. На отечественном рынке покупателям предложат три варианта оснащения. Базовые переднеприводные исполнения оценены в 2,85 и 3,05 миллиона рублей, а за полноприводный вариант дилеры запросят минимум 3,35 миллиона.

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