Китайцы сдают позиции: автолизинг в России вырос

«Газпромбанк Автолизинг» и НАПИ: объем автолизинга в 2026 году вырос на 4,5%. emithamkaramuk / Shutterstock.com / Fotodom.

Согласно совместному исследованию, проведенному «Газпромбанк Автолизинг» и агентством НАПИ, объем рынка финансовой аренды легковых автомобилей (как новых, так и с пробегом) в период с января по май текущего года увеличился на 4,5% по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года. С материалами отчета ознакомилось издание Autonews.ru.

За первые пять месяцев 2026-го клиентам было передано в лизинг в общей сложности 58 тысяч машин. Из этого количества 41,6 тысячи пришлось на новые авто, а оставшиеся 16,4 тысячи — на транспортные средства, уже находившиеся в эксплуатации.

Аналитики также зафиксировали изменения в структуре спроса. Доля лизинговых сделок в корпоративных закупках новых автомобилей достигла отметки 62,6%, тогда как во вторичном сегменте этот показатель составил 33,4%. При этом популярность китайских марок в лизинге снизилась до 45,8%, что на 5,4 процентных пункта меньше, чем годом ранее. В то же время доля отечественных брендов выросла до 34,1%, прибавив за год 7 пунктов.

Наибольшей востребованностью среди автопроизводителей в сфере лизинга пользовались: Lada (22,8% рынка), Haval (7,9%), Tenet (7,7%), Belgee (6,9%) и Geely (4,4%).

Если рассматривать новые машины, то в лизинг чаще всего оформляли Lada Granta, Tenet T7, Lada Largus, Belgee X50, Lada Vesta, Bestune T77, Haval Jolion, Belgee S50, Tenet T4 и Lada Niva Travel. Среди подержанных экземпляров наибольшим спросом пользовались Lada Granta, Jaecoo J7, Haval Jolion, Exeed LX, Lada Vesta, Kia Rio, Volkswagen Polo, Chery Arrizo 8, Omoda S5 и Chery Tiggo 7 Pro Max.

Отдельно в исследовании указывается, что только в мае 2026 года было заключено 13,1 тысячи лизинговых договоров — это на 31,5% больше, чем в мае прошлого года.

Представители «Газпромбанк Автолизинг» и НАПИ связали дальнейшую позитивную динамику отрасли с оживлением деловой активности корпоративных клиентов и возможным снижением ключевой ставки Центробанка.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.