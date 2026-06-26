Очередной юбилей: 50-тысячный кроссовер Belgee X70 покинул завод в Белоруссии

В Белоруссии с конвейера сошел 50-тысячный кроссовер Belgee X70. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

Пресс-служба компании «Белджи» сообщила о достижении производственного рубежа: с конвейера белорусского завода сошел пятидесятитысячный экземпляр модели Belgee X70.

Юбилейной машиной стал кроссовер в оттенке синий металлик, оснащенный полным приводом и выполненный в максимальной комплектации «Престиж+». Этот автомобиль предназначен для передачи официальному дилеру бренда.

Промышленная сборка данной модели стартовала летом 2024 года. За это время линейка расширилась до четырех уровней оснащения — «Актив», «Стиль», «Престиж» и «Престиж+». Минимальная рекомендованная цена без учета скидок составляет 2 579 990 рублей, в то время как топ-версия оценивается в сумму от 3 081 990 рублей.

Под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый турбомотор, развивающий 150 лошадиных сил. В зависимости от типа привода предлагаются две трансмиссии: для переднеприводных модификаций — шестидиапазонный «автомат», для полноприводных — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. При этом машины с подключением всех колёс дополнительно оснащены системой мягкого гибрида.

Осенью прошлого года модель пережила плановое обновление, которое затронуло как экстерьер, так и внутреннее оснащение. А уже в начале 2026 года бренд Belgee отпраздновал ещё один рекорд — совокупный объем производства всех моделей превысил 150 тысяч единиц, причём знаковым автомобилем вновь стал кроссовер X70.

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