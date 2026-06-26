Заряженные монстры ждут своего часа: Mercedes-AMG GLE и GLS привезут в РФ

В Россию привезут новые Mercedes-AMG GLE и GLS. Alejandro Camacho B / Shutterstock.com / Fotodom.

Эксперт Николай Иванов в беседе с «Российской газетой» сообщил о перспективах выхода на отечественный рынок модифицированных версий Mercedes-Benz GLE и GLS, подготовленных подразделением AMG.

Как пояснил эксперт, сроки поставок находятся в прямой зависимости от того, когда эти автомобили появятся на зарубежных площадках, в первую очередь на германском рынке. Он уточнил, что при условии старта продаж за рубежом в августе–сентябре следует прибавлять порядка полутора месяцев на транспортировку, прежде чем машины окажутся у российских дилеров.

Что касается ценника, то Иванов воздержался от конкретных прогнозов, отметив, что итоговая стоимость будет складываться из внешней цены, выбранной комплектации, колебаний валютных курсов и особенностей таможенного оформления.

Эксперт также подчеркнул, что интерес к высокомощным исполнениям не угасает, особенно в категории крупных премиальных внедорожников. По его наблюдениям, для моделей GLE, GLS и G-класса «заряженные» варианты традиционно пользовались стабильным спросом, поскольку покупатели ориентируются не только на комфорт и престижность, но и на драйв, харизму и чувство уникальности владения.

В числе среднеразмерных и полноразмерных премиальных кроссоверов, которые продолжают привлекать внимание клиентов, Иванов назвал Audi Q7 и Q8, BMW X5, X6 и X7, Mercedes-Benz GLE и GLS, Lexus LX, а также Toyota Land Cruiser 300.

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