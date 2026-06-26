Крах или экономия: что случится с мотором, если залить 92-й вместо 95-го

Пархоменко: Замена АИ-95 на АИ-92 не произведет никакой реакции. Leka Sergeeva / Shutterstock.com / Fotodom.

Среди множества трудностей, подстерегающих водителей на дорогах, выделяется ситуация, когда на АЗС внезапно оказывается лишь бензин с маркировкой АИ 92, а привычного 95-го нет в наличии. Закономерный вопрос, возникающий в таких случаях, — допустимо ли использовать более низкооктановое горючее вместо рекомендованного.

Представители дилерских центров категорично заявляют, что подобная замена недопустима, и призывают неукоснительно следовать предписаниям завода-изготовителя относительно эксплуатационных жидкостей.

Однако, как выясняется, существуют определенные тонкости. Разрыв между двумя видами топлива составляет всего три пункта по октановой шкале. Генеральный директор испытательной лаборатории Юрий Пархоменко разъяснил «Российской газете», что разовое использование 92-го бензина вместо 95-го не вызовет необратимых процессов. По его словам, владелец заметит лишь падение динамических характеристик и увеличение расхода горючего, тогда как критических поломок силового агрегата опасаться не стоит. Он аргументировал это тем, что современные транспортные средства оборудованы специальными датчиками детонации, встроенными в каждый мотор, главное предназначение которых — исключить повреждение двигателя из-за некачественного или неподходящего топлива.

Схожей позиции придерживается и автоэксперт Игорь Моржаретто. Он отметил, что эпизодическое применение 92-го бензина не обернется серьезными последствиями. В то же время он предупредил, что заливка в бак топлива с октановым числом 80 в перспективе может создать трудности для каталитического нейтрализатора, правда, уточнив, что эффект проявится не моментально. Самым заметным признаком в таком случае станет вялая реакция автомобиля на нажатие акселератора.

Кроме того, Моржаретто обратил внимание на то, что реальное качество бензина на заправочных станциях зачастую не дотягивает до заявленных на этикетке 92-го или 95-го, и фактическое октановое число может быть ниже. Несмотря на это, он подчеркнул, что массовых нареканий от автовладельцев по данному поводу до сих пор не поступало.

В заключение стоит напомнить, что в стране официально разрешено обращение топлива стандарта Евро-3. Юрий Пархоменко выразил обеспокоенность этим фактом, полагая, что возврат к подобному качеству горючего создаст определённые риски для современных высокотехнологичных моторов. Он высказал мнение, что если уж производство такого топлива снова допущено, то было бы логично параллельно разрешить ввоз автомобилей, рассчитанных именно на эту категорию бензина.

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