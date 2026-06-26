Король премиума прибыл: рестайлинговый S-Класс уже в России

В России начали продавать обновленный Mercedes S-Class / Фото сайт немецкого производителя

Первый экземпляр обновленного Mercedes-Benz S-Class образца 2026 года доставлен в РФ.

Как проинформировали Autonews.ru в одном из дилерских центров, новинка уже доступна для бронирования по цене 32,9 миллиона рублей (без учета специальных предложений). Предложения на рынке не единичны: некоторые дилерские организации РФ начали принимать заказы.

Дилер подчеркнул, что флагманский седан по-прежнему удерживает лидирующие позиции в своем сегменте, задавая ориентиры для конкурентов. Проведенный рестайлинг, по оценке компании, стал одним из наиболее масштабных за всю историю модели — модернизация затронула как дизайн экстерьера и интерьера, так и цифровую начинку, системы комфорта и двигательную гамму.

Внешность автомобиля преобразилась за счет укрупненной радиаторной решетки и иного оформления головной оптики. Впервые для данной модели предлагается светящаяся эмблема в виде звезды на капоте. Кроме того, на машину установили новые микро-LED-фары и оригинальные колесные диски диаметром 20 дюймов.

Салон рестайлинговой версии оснащается мультимедийным комплексом MBUX Superscreen, который объединяет центральный дисплей и экран переднего пассажира под цельным стеклянным покрытием. Функционирует система на базе обновленной операционной платформы MB.OS, предусматривающей установку обновлений «по воздуху».

В числе дополнительных усовершенствований — активная подвеска E-Active Body Control, которая упреждающе подстраивается под рельеф полотна. Были доработаны также вспомогательные системы вождения и функция автоматической парковки. Моторная линейка пополнилась модернизированными бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми агрегатами. Главной премьерой стал 4,0-литровый битурбированный V8 с плоским коленвалом в исполнении S 580 4Matic. Этот мягкий гибрид выдает 537 лошадиных сил и 750 Н·м крутящего момента.

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