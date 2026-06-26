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Авто26 июня 2026 10:41

Китайский удар по «Весте»: б/у кроссоверы, которые эксперт считает альтернативой

Зиновьев перечислил б/у китайские кроссоверы по цене Lada Vesta SW Cross
Илья МАСЮК
Exeed TXL

Exeed TXL

Обозреватель издания «За рулем» Сергей Зиновьев предложил три замены универсалу Lada Vesta SW Cross, текущая стоимость которого колеблется в пределах 1,9–2,2 миллиона рублей. По его убеждению, наиболее разумным приобретением сегодня станут подержанные, но относительно свежие китайские паркетники.

В числе фаворитов эксперт называет кроссовер Exeed TXL. На вторичном рынке начальная цена на эту модель с базовым полуторалитровым мотором и пробегом порядка 150 тысяч километров стартует от полутора миллионов рублей. За два миллиона можно подыскать более привлекательный экземпляр: с двухлитровым агрегатом, наработкой менее 100 тысяч километров и возрастом три-четыре года. Зиновьев отмечает, что TXL выделяется вместительным салоном и обширным перечнем опций. В максимальных комплектациях присутствуют два 12,3-дюймовых широкоформатных экрана, панорамная крыша, кожаная обивка кресел с вентиляцией спереди, подогрев рулевого колеса, ветрового стекла и омывающих форсунок, система кругового обзора, электропривод багажника с бесконтактным механизмом открывания, ионизатор воздуха, адаптивный круиз-контроль и прочие вспомогательные системы.

В качестве еще одного варианта специалист советует присмотреться к дорестайлинговой версии Omoda C5. Машина с передним приводом, 1,5-литровым двигателем и вариатором при пробеге в 50 тысяч километров предлагается от 1,5 миллиона рублей. Полноприводная модификация с 1,6-литровым турбомотором и роботизированной коробкой передач обойдется в 1,9 миллиона — речь идет о трехлетних автомобилях с аналогичным пробегом.

Omoda C5

Omoda C5

По размерам и оснащению Omoda C5 сопоставима с Lada Vesta SW Cross, хотя ее багажный отсек (378 литров) уступает вестовскому (480). К неоспоримым преимуществам эксперт относит современный внешний вид, насыщенное оборудование — бесключевой доступ, дистанционный пуск двигателя, камеру заднего вида, задние парктроники, двухзонный климат, круговой обзор, беспроводную зарядку и голосовое управление. Плюс ко всему, автомобиль отличается плавностью хода, достойной динамикой и умеренным аппетитом — в среднем 7–8 литров на сотню.

Третий вариант, который выделяет Зиновьев, — это кроссовер Lynk & Co 06. Эксперт уточняет, что по сути это субкомпактный переднеприводный паркетник с весьма скромным багажником (280 л), что существенно меньше, чем у универсала ВАЗ. Техническая начинка знакома по некоторым моделям Geely и Belgee: турбированный полуторалитровый мотор трудится в связке с семиступенчатым преселективом. В арсенале также имеются передовые электронные ассистенты ADAS. Однако, как подчёркивает специалист, минусом является дорогостоящее техническое обслуживание. Цена на пятилетние машины с пробегом до ста тысяч километров начинается от 2 миллионов рублей.

Lynk & Co 06

Lynk & Co 06

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.