Китайский удар по «Весте»: б/у кроссоверы, которые эксперт считает альтернативой

Exeed TXL

Обозреватель издания «За рулем» Сергей Зиновьев предложил три замены универсалу Lada Vesta SW Cross, текущая стоимость которого колеблется в пределах 1,9–2,2 миллиона рублей. По его убеждению, наиболее разумным приобретением сегодня станут подержанные, но относительно свежие китайские паркетники.

В числе фаворитов эксперт называет кроссовер Exeed TXL. На вторичном рынке начальная цена на эту модель с базовым полуторалитровым мотором и пробегом порядка 150 тысяч километров стартует от полутора миллионов рублей. За два миллиона можно подыскать более привлекательный экземпляр: с двухлитровым агрегатом, наработкой менее 100 тысяч километров и возрастом три-четыре года. Зиновьев отмечает, что TXL выделяется вместительным салоном и обширным перечнем опций. В максимальных комплектациях присутствуют два 12,3-дюймовых широкоформатных экрана, панорамная крыша, кожаная обивка кресел с вентиляцией спереди, подогрев рулевого колеса, ветрового стекла и омывающих форсунок, система кругового обзора, электропривод багажника с бесконтактным механизмом открывания, ионизатор воздуха, адаптивный круиз-контроль и прочие вспомогательные системы.

В качестве еще одного варианта специалист советует присмотреться к дорестайлинговой версии Omoda C5. Машина с передним приводом, 1,5-литровым двигателем и вариатором при пробеге в 50 тысяч километров предлагается от 1,5 миллиона рублей. Полноприводная модификация с 1,6-литровым турбомотором и роботизированной коробкой передач обойдется в 1,9 миллиона — речь идет о трехлетних автомобилях с аналогичным пробегом.

Omoda C5

По размерам и оснащению Omoda C5 сопоставима с Lada Vesta SW Cross, хотя ее багажный отсек (378 литров) уступает вестовскому (480). К неоспоримым преимуществам эксперт относит современный внешний вид, насыщенное оборудование — бесключевой доступ, дистанционный пуск двигателя, камеру заднего вида, задние парктроники, двухзонный климат, круговой обзор, беспроводную зарядку и голосовое управление. Плюс ко всему, автомобиль отличается плавностью хода, достойной динамикой и умеренным аппетитом — в среднем 7–8 литров на сотню.

Третий вариант, который выделяет Зиновьев, — это кроссовер Lynk & Co 06. Эксперт уточняет, что по сути это субкомпактный переднеприводный паркетник с весьма скромным багажником (280 л), что существенно меньше, чем у универсала ВАЗ. Техническая начинка знакома по некоторым моделям Geely и Belgee: турбированный полуторалитровый мотор трудится в связке с семиступенчатым преселективом. В арсенале также имеются передовые электронные ассистенты ADAS. Однако, как подчёркивает специалист, минусом является дорогостоящее техническое обслуживание. Цена на пятилетние машины с пробегом до ста тысяч километров начинается от 2 миллионов рублей.

Lynk & Co 06

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.