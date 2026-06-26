Опасный глюк: Hyundai отзывает более 96 тысяч машин в США

Hyundai отзовет в США более 96 тыс. авто из-за неисправности приборной панели. ellbuny / Shutterstock.com / Fotodom.

Американское подразделение Hyundai Motor инициировало сервисную кампанию, которая затрагивает 96 300 транспортных средств на территории США.

Как информирует агентство Reuters со ссылкой на данные Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), причиной стало обнаружение программной ошибки, способной вызвать сбой в работе дисплея комбинации приборов.

Отзыву подлежат отдельные экземпляры паркетников Tucson, а также их гибридные модификации Tucson Hybrid и Tucson Plug-In Hybrid, сошедшие с конвейера в 2025 и 2026 годах. В ведомстве пояснили, что из-за дефекта экран может перестать выводить критически значимые сведения — в частности, показания текущей скорости и предупреждающие сигналы, что создает дополнительные риски при эксплуатации.

В дилерских центрах марки, как уточняется в сообщении, владельцам автомобилей бесплатно обновят программное обеспечение дисплейного модуля.

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