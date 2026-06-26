Легенда обновляется: «Патриот» проходит решающие испытания

УАЗ начал сертификационные испытания обновленного внедорожника «Патриот». Petr Smagin / Shutterstock.com / Fotodom.

Ульяновский автомобильный завод приступил к сертификационным испытаниям модернизированной версии внедорожника «Патриот».

Как проинформировали в пресс-службе предприятия, в настоящее время на полигоне специалисты проверяют машину на предмет соответствия действующим нормативам по активной, пассивной и экологической безопасности. В своем Telegram-канале «УАЗ Сегодня» производитель также подтвердил, что тестирование идет в интенсивном режиме.

В компании раскрыли некоторые технические детали будущей новинки. Обновленный «Патриот» получит на выбор два силовых агрегата: хорошо знакомый бензиновый двигатель «ЗМЗ Про» объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил, а также принципиально новый для данной модели двухлитровый турбодизель Sollers 550010 (136 л.с. и 320 Н·м крутящего момента). Оба мотора станут агрегатироваться с шестиступенчатой механической трансмиссией, которая приходит на смену прежней пятиступке.

Эта коробка передач выпускается на мощностях Заволжского моторного завода в Нижегородской области по лицензии китайской фирмы JAC. Производство отличается высокой степенью локализации: группа «Соллерс» на литейном предприятии «РосАЛит» в Заволжье наладила выпуск даже алюминиевых картеров для данной КПП.

Действующая версия «Патриота» уже комплектуется бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» (индекс 409051), однако пока он работает исключительно в паре с пятиступенчатой «механикой» от китайского бренда BAIC.

Ранее появлялась информация, что в ходе рестайлинга внедорожник обзаведется опциями, которых у него никогда прежде не было. В их числе — электромеханическая раздаточная коробка с управлением посредством шайбы, набор USB-разъемов различных форматов, включая USB-C, а также мультимедийный комплекс с диагональю 9 дюймов, который появится в арсенале модели позднее.

Поступление обновленного флагмана УАЗа в дилерские центры ожидается к осени нынешнего года. Прайс-лист на новинку пока не обнародован. Текущий автомобиль 2026 года выпуска предлагается по цене от 1 925 000 рублей.

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