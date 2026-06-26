Роскошь набирает обороты: россияне раскупают Bentley и Lamborghini с пробегом

«Автостат»: Bentley стала самой популярной маркой на рынке б/у авто в РФ в мае / Фото сайт Бентли

В последний месяц весны отечественные автолюбители приобрели 239 экземпляров подержанных машин премиального сегмента Luxury, сообщает "Автостат". Этот показатель оказался на 2% выше прошлогоднего результата за аналогичный период, благодаря чему рынок сумел восстановиться после незначительного спада в апреле, когда была зафиксирована отрицательная динамика в 1%.

Безусловным фаворитом среди брендов остается Bentley — дилеры оформили переход права собственности на 82 таких автомобиля. Вслед за ним расположились Rolls-Royce с 43 проданными единицами и Lamborghini, разошедшаяся тиражом в 42 машины. Замыкают шестерку лидеров Maserati (32 шт.), Ferrari (31 шт.) и Aston Martin (9 шт.).

В рейтинге отдельных моделей пальму первенства удерживает Bentley Continental GT — этот спортивный автомобиль выбрали 37 покупателей. Серебро досталось суперкроссоверу Lamborghini Urus (33 экземпляра), а бронзовым призёром стал еще один представитель класса SUV — Bentley Bentayga, который приобрел 21 владелец.

Аналитики обращают внимание на неравномерную динамику текущего года: рост продаж чередовался со спадом — положительная тенденция наблюдалась в январе, марте и мае, тогда как февраль и апрель ознаменовались падением. Тем не менее, за первые пять месяцев совокупный объем реализованных машин класса Luxury достиг 1020 единиц, что на 0,6% превышает прошлогодний показатель.

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