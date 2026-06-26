Владимир Зеленский с женой Еленой Фото: REUTERS.

Знаете, какая главная отличительная черта семьи Зеленских? Ну, кроме коррумпированности, естественно. Я вам отвечу – они все время живут на позитиве. Любое известие или событие они встречают с широкой и радостной улыбкой. Или как минимум с иронической ухмылкой. И тут даже затруднительно определить, кто из них такому позитиву научился – муж у жены или наоборот, она у него.

Помнится, в 2019-м на саммите «нормандской четверки» сам Зеленский весьма иронически ухмылялся, когда слушал выступление президента России Владимира Путина. Мол, пой, ласточка, пой, а я все по-своему переверну. И ведь перевернул. Правда, всю Украину до сих пор, как в 2022-м от его ухмылки перекосило, так до сих пор перекошенная и ходит.

А в декабре 2022-го все тот же Зеленский широко улыбнулся в ответ на вопрос, дадут ли США Киеву ЗРК «Пэтриот». В 2023-м Зеленский откровенно рассмеялся во Львове, даже не пытаясь сдерживать себя, когда услышал от президента Латвии слова о поддержке территориальной целостности Украины. Осенью прошлого года он не смог сдержать нервный смех после вопроса журналиста о поддержке со стороны Трампа. А буквально недавно корреспондент во время интервью на полях конференции Reuters NEXT спросила его, часто ли он плачет. И «просроченный» главарь бандеровского режима на Украине Владимир Зеленский сначала пообещал поплакать после интервью, но потом сообразил, что от него ждут более серьезного ответа. Который он и постарался изобразить по мере сил и имеющегося таланта.

- Очень трудно, когда я отдаю приказы матерям и отцам, которые потеряли своих детей, попытался выдавить из себя слезу Зеленский. - В такие моменты я, честно говоря, часто плачу.

Правда, гримасничал в этот момент он очень странно: сначала попытался скорчить уныло-лирическую морду лица, потом не выдержал напряжения в этой попытке и радостно осклабился, но тут же погасил ухмылку и даже сумел выдавить из себя пару слезинок. Но не только Станиславский, а и просто самый обычный человек, глядя на «просрочку» в этот момент, вынес бы не подлежащий апелляции и обжалованию вердикт: «Не верю!»

Елена, или на украинский манер Олена Зеленская Фото: REUTERS.

Все-таки недостаток актерского образования бывшего комика-КВНщика сказывается в такие моменты. Настоящий артист не напускает на себя тот или иной образ, а вживается в него, живет в нем и его жизнью, мыслит, как он, действует, как он, а потому органичен в этом образе. Зеленский же натягивает на себя воображаемые переживания, которые в самый неподходящий момент начинают с него сползать, как старая кожа со змеи, а наружу прорывается настоящее естество «просрочки» - подлого и циничного временщика.

А вот жене его проще - Елена, или на украинский манер Олена Зеленская, даже не утруждает себя попытками изобразить скорбь по тому или иному поводу. Она предлагает радоваться вместе с ней. Как широко она улыбнулась в одном из интервью в начале конфликта, когда в ответ на слова журналиста, что люди жалуются на рост цен, ответила, что никакого такого роста цен нет, и она, мол, сама давеча купила прекрасную скумбрию по восемь гривен. И широко улыбнулась, демонстрируя ровные белые зубы. Можно было даже посчитать – все 32 наличествовали и сверкали.

Аналогичная улыбка осветила ее лицо и в последнем по времени интервью изданию The Sun, когда она пожаловалась, что российско-украинский конфликт продолжается уже очень долго, слишком долго, и «никак не закончится».

- Эта война – наихудший период моей жизни, - кокетливо вздохнула Олена Зеленская и широко, счастливо улыбнулась. Наверное, подумала, какую на новые доходы мужа от этой войны, а может, и на свои собственные (она ведь тоже не на помойке себя нашла, и фонды имеет такие, что будь здоров) купит себе сумочку Hermes из новой коллекции. Чтобы она подходила не только к новому луку, но и к одной из вилл, приобретенных на Западе для Олены Зеленской с начала войны.

Ничего не скажешь – на позитиве живет. И никому не позволит этот позитив ей испортить.

Но завидовать ей мы не будем. Ей еще долго и много плакать впереди. Лучше ей вместе с мужем вспомнить, как это делается. Или поучиться, на худой конец.

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