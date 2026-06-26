Электрический сюрприз: российский «умный» кроссовер вырос в цене

Электрический кроссовер UMO 5 от Яндекса и EVM подорожал на 100 тыс. рублей / Фото сайт производителя

Российский автомобильный бренд UMO, совместный проект «Яндекса» и компании EVM, скорректировал стоимость своей дебютной модели, серийное производство которой началось еще в феврале. Как обратил внимание Telegram-канал «Автопоток», компактный паркетник UMO 5 подорожал на 100 тысяч рублей — теперь его минимальная цена составляет 2 600 000 рублей.

Хотя изначально розничные продажи UMO 5 планировалось запустить в июне, на данный момент официального старта так и не произошло. На сайте марки потенциальным покупателям предлагают лишь оставить предварительную заявку, заполнив форму с личными данными — именем, фамилией, контактным телефоном и электронной почтой.

Этот электрический кроссовер стал первым в России автомобилем, получившим наиболее расширенную версию платформы «Яндекс Авто» с голосовым помощником «Алисой». Владельцу UMO 5 становятся доступны функции, которые пока отсутствуют в других машинах с аналогичными сервисами.

В оснащение модели входят мультимедийный комплекс с 14,6-дюймовым сенсорным экраном, цифровая панель приборов на 10,25 дюйма, шестидинамиковая аудиосистема, встроенная точка доступа Wi-Fi с 4G-модемом, а также камера кругового обзора в сочетании с передними и задними парктрониками.

Среди прочего, совместная разработка с «Яндексом» оснащена шестью подушками безопасности, датчиками освещённости и дождя, вентиляцией и электроприводом регулировок водительского кресла, климатической установкой, адаптивным круиз-контролем, «зимним пакетом» (обогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя), а также легкосплавными дисками диаметром 17, 18 или 19 дюймов.

Силовая часть представлена полностью электрической установкой мощностью 204 лошадиные силы, что обеспечивает разгон до сотни за 8,5 секунды. Тяговая литий-железо-фосфатная батарея емкостью 63,2 кВт·ч, дополненная системой термостабилизации и опциональным независимым отопителем, гарантирует запас хода до 360 километров в зимний период (с функцией Range Extender Light) и до 420 километров летом. Пополнение энергии до 80% занимает всего полчаса.

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