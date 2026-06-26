Риск для двигателя: эксперт раскрыл, почему Евро-3 может убить современные авто

Autonews назвал основные отличия бензина класса Евро-3 от Евро-5. Marti Rossello / Shutterstock.com / Fotodom.

Вместе с экспертом Андреем Бабушкиным портал Autonews.ru выяснил, что из себя представляет бензин стандарта Евро-3, насколько он отличается от привычного Евро-5, можно ли заливать такое топливо в современный автомобиль без последствий и действительно ли низкий экологический класс сокращает ресурс мотора.

Бензин Евро-3 — это топливо, соответствующее экологическим нормам, введенным в Европе в начале 2000-х годов. Данный регламент устанавливает жесткие ограничения по содержанию серы и прочих вредных примесей, которые напрямую влияют на уровень выбросов и долговечность силовых агрегатов. В России этот стандарт долгое время практически не применялся в массовом производстве, поскольку большинство НПЗ выпускали более чистый бензин класса Евро-5. Однако в 2025 году правительство временно разрешило отдельным заводам выпускать Евро-3 — такая мера потребовалась для бесперебойного обеспечения внутреннего рынка в периоды повышенного спроса и ремонтов на предприятиях.

При этом октановое число никак не привязано к экологическому классу: Евро-3, как и Евро-5, может иметь марки АИ 92, АИ 95 или АИ 98. Главные отличия — в химическом составе: содержание серы в Евро-3 достигает 150 мг/кг, что в разы выше допустимого уровня для Евро-5. Кроме того, в нём больше сернистых соединений, бензола (до 1%) и ароматических углеводородов (до 42%), что негативно сказывается на экологических показателях и работе систем очистки выхлопа.

Кратковременная заправка Евро-3 не приведет к немедленной поломке, но при регулярном использовании риски серьезно возрастают: ускоряется износ двигателя, загрязняются свечи зажигания, страдает каталитический нейтрализатор и вся система выпуска, а также увеличивается объем вредных выбросов. Особенно опасно лить такое топливо в машины со сложной системой нейтрализации, включая те, что используют впрыск мочевины (AdBlue).

По словам Бабушкина, использование Евро-3 в автомобилях, рассчитанных на Евро-5, — это всегда большой технический риск, и иллюзий на этот счет быть не должно. В экстренной ситуации, например, если в пути нет другого выбора, краткосрочная заправка допустима — как в случае с моторным маслом, когда при утечке можно долить до литра любой чистой смазки, чтобы доехать до сервиса. Но после этого необходимо сразу же посетить СТО и полностью заменить все топливо и масло.

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