Россияне массово пересаживаются на б/у грузовики: суть тенденции и цифры

Целиков: Рынок тяжелых грузовиков с пробегом вырос на 14,6% / Фото сайт БАЗ

По данным руководителя аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, за первые пять месяцев 2026 года в России было перепродано 63,8 тысячи тяжелых грузовых автомобилей полной массой свыше 16 тонн. Этот показатель оказался на 14,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Примечательно, что на фоне такого роста вторичного сегмента рынок новых HCV продолжает снижаться — его падение за тот же период достигло 20%.

Безусловным лидером на «вторичке» остается КамАЗ: зафиксировано 17,7 тысячи перерегистраций, что составляет более четверти всего объема (27,7%). Однако динамика у отечественного бренда минимальна — прирост не дотягивает до 2% по сравнению с прошлым годом.

Китайский Shacman с показателем 5128 машин и долей 8% буквально на несколько экземпляров опередил самого востребованного европейского производителя — Volvo, который разошелся в количестве 5089 единиц. В десятку наиболее популярных марок на вторичном рынке также вошли МАЗ, Scania, MAN, Sitrak, FAW, Mercedes Benz и DAF.

Что касается типов кузова, почти половину (46,6%) всех перепродаж составляют седельные тягачи — и именно в этой категории зафиксирован максимальный рост (+25,5%). На самосвалы приходится чуть больше четверти рынка (26,8%), а на долю спецтехники — 13,8%.

Около трети вторичного рынка (31,5%) занято грузовиками сравнительно свежих годов выпуска — с 2022 по 2025 год. Как пояснил Целиков, это в основном машины, выходящие из лизинга, которые становятся реальной и значительно более доступной по цене альтернативой новым автомобилям.

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