Похороны концепта: Lexus отказался от революционного LF-ZC

Вице-президент Toyota и главный технический директор Хироки Накадзима сообщил агентству Nikkei, что концептуальный автомобиль Lexus LF-ZC не увидит конвейерного производства. Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Вице-президент Toyota и главный технический директор Хироки Накадзима сообщил агентству Nikkei, что концептуальный автомобиль Lexus LF-ZC не увидит конвейерного производства. Несмотря на прекращение работ над проектом, все инженерные решения, на разработку которых ушли годы, будут применены при создании другой машины бренда.

Прототип, дебютировавший в 2023 году, изначально рассматривался как потенциальный соперник немецкого BMW i3, однако серийный выпуск сначала перенесли на середину 2027 года, а затем и вовсе заморозили. Дальше стадии концепта проект так и не продвинулся.

В Lexus подчеркивают, что сворачивание LF-ZC вовсе не означает отказа от электрического курса. Наоборот, ключевые наработки, включая модульную платформу Gigacast, созданную по технологии гигалитографии, будут использованы в других разработках. Суть метода заключается в разделении силовой структуры кузова на три секции — переднюю, центральную и заднюю, которые соединяются болтами. Также сохранятся призматические аккумуляторные элементы.

По словам Накадзимы, преемник LF-ZC уже определен. В ходе создания платформы Gigacast инженеры значительно усовершенствовали системы помощи водителю ADAS и добились заметного снижения массы автомобиля. Как отмечает портал Carscoops, с высокой вероятностью новинкой станет электрический кроссовер или внедорожник, который составит конкуренцию недавно представленным BMW iX3 и Mercedes-Benz GLA EQ.

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