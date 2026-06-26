Китайцы переписали историю: каждый десятый автомобиль в Европе - из КНР

Bloomberg: китайские автокомпании заняли 11% рынка Европы. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Согласно данным аналитической компании Dataforce, на которые ссылается Bloomberg, по итогам мая 2026 года доля китайских автомобильных марок на европейском рынке впервые перешагнула десятипроцентный рубеж. Иными словами, каждый десятый новый легковой автомобиль, проданный в странах Европы, был произведен брендом из Китая.

В конце весны показатель достиг 11%, при этом на китайские модели пришлось почти 25% всех реализованных новых гибридов, а также существенно вырос интерес европейцев к полностью электрическим машинам из КНР.

Эксперты полагают, что китайские производители оказались проворнее конкурентов, своевременно осознав, что европейские покупатели не готовы резко переходить исключительно на электромобили, и оперативно скорректировали свои модельные ряды с учетом этого запроса.

Впрочем, ключевым фактором успеха аналитик Dataforce Джулиан Литцингер назвал превосходное соотношение цены и качества. По его словам, китайские бренды предлагают потребителю заметно больше автомобиля за те же деньги. В качестве примера он привел два семиместных гибридных кроссовера: покупатель MG S9 китайского производства экономит средства и одновременно получает более мощную силовую установку по сравнению с Volkswagen Tayron, причем уровень исполнения остаётся весьма высоким.

Особо подчеркивается, что в Великобритании фиксируется стремительный рост продаж таких марок, как BYD, MG, Omoda и Jaecoo. Так, кроссовер Jaecoo 7 от концерна Chery в мае вошел в четверку самых востребованных моделей в стране, а совокупная доля китайских производителей на британском рынке достигла 16%.

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