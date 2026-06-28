Электрический гигант от Skoda: раскрыты любопытные опции чешского флагмана

У Шкоды новый электрический флагман. Franchesko Mirroni / Shutterstock.com / Fotodom.

Чешская марка Škoda официально представила свой новый флагманский электромобиль — кроссовер Peaq. Портал Autonews.ru изучил технические характеристики новинки и выделил наиболее примечательные ее особенности.

Внешний облик модели создан на основе концептуального прототипа Vision 7S. Серийная версия выдержана в минималистичной фирменной стилистике Modern Solid и оснащена современной оптикой с Т-образной графикой световых элементов. Впервые в истории бренда кроссовер получил дверные ручки, утопленные в кузов.

Одним из главных приоритетов конструкторов была аэродинамика. Коэффициент сопротивления воздуха удалось довести до 0,249 cW — невероятно низкое значение для внедорожника.

Достичь такого результата помог комплекс технических решений:

активная жалюзийная решетка за передним бампером, открывающаяся исключительно при необходимости охлаждения батареи;

воздушные каналы Air Curtain, направляющие воздушные потоки в обход колёсных арок;

аэродинамические накладки на колесные диски;

полностью закрытое плоское днище;

оптимизированный профиль крыши;

задний спойлер с дополнительными вертикальными стабилизаторами;

обтекаемые выступы на задних фонарях и доработанный диффузор.

Peaq стал самым габаритным кроссовером, когда-либо производившимся под маркой Škoda. Его длина достигает 4874 мм — это на 116 мм больше, чем у модели Kodiaq. Колёсная база увеличилась до 2965 мм, что на 124 мм превосходит Kodiaq и на 174 мм — лифтбек Superb.

Еще одной отличительной чертой новинки стала самая большая панорамная крыша за всю историю марки — ее площадь превышает 2,1 квадратного метра. Крыша выполнена по электрохромной технологии, позволяющей изменять степень затемнения под действием электрического напряжения. Она разделена на девять независимых секций, каждая из которых регулируется отдельно от других.

В интерьере автомобиля впервые для Škoda появился вертикальный 13,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы на базе операционной системы Android. Помимо фирменных сервисов Škoda, владельцы смогут загружать сторонние приложения — для стриминга, онлайн-игр или видеоконференций.

Впервые для бренда предложен пакет Relax, ориентированный на комфорт пассажиров во время длительных поездок. В распоряжении седоков — шесть различных режимов расслабления, которые автоматически корректируют настройки климатической установки, фоновой подсветки салона и массажных функций кресел. Сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и широким диапазоном электрорегулировок. Комплектация также включает электрические подставки для ног, две подушки для подголовников и складной столик, убирающийся в объемный отсек между передними сиденьями.

В пакет Relax входит новая аудиосистема Sonos мощностью 755 Вт с усилителем нового поколения, двойным сабвуфером производительностью 200 Вт и трехмерными динамиками.

Еще одной новинкой стал режим Camp Mode, предназначенный для путешественников, которые время от времени остаются ночевать в автомобиле. После активации системы она поддерживает установленную температуру в салоне и обеспечивает постоянную подачу свежего воздуха.

Кроме того, Peaq получил поддержку двунаправленной зарядки. Благодаря технологии Vehicle-to-Load (V2L) энергию тяговой батареи можно использовать для питания внешних устройств — например, во время кемпинга.

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