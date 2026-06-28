Hyundai Elantra: отличительные черты нового поколения автомобиля

Прошла премьера Hyundai Elantra нового поколения / Фото: hyundai.com

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai официально представил на внутреннем рынке седан Avante нового, уже восьмого по счету поколения. На зарубежных рынках эта модель традиционно известна под именем Elantra.

Главными изменениями в экстерьере стали увеличенные наружные размеры и футуристические, ранее несвойственные модели линии кузова. Облик автомобиля выполнен в новой фирменной стилистике под названием «Искусство стали». Благодаря острым граням, изломам, скосам и рельефным колёсным аркам внешность Elantra стала заметно более экспрессивной по сравнению с предшественником.

В дизайне особо выделяется радикально суженная передняя и задняя светодиодная оптика, сочетающая горизонтальные и вертикальные элементы. Классические наружные ручки дверей расположены заподлицо с кузовными панелями, а спойлер интегрирован в кормовую часть автомобиля.

Габариты новинки заметно выросли: длина прибавила 55 мм и достигла 4765 мм, ширина увеличилась на 30 мм до 1855 мм, а колесная база растянулась на те же 30 мм, составив 2750 мм. В салоне, соответственно, стало просторнее, и модель практически вплотную приблизилась по размерам к седанам среднеразмерного класса.

Интерьер выполнен в минималистичном стиле. Центральное место на передней панели занимает парящий 14,6-дюймовый сенсорный экран новой мультимедийной системы Pleos Connect, построенной на основе искусственного интеллекта. Передовое программное обеспечение способно распознавать и выполнять произвольные голосовые команды, в отличие от предшествующей версии, которая реагировала только на строго заученный набор фраз. Селектор автоматической трансмиссии вынесен на рулевую колонку.

На начальном этапе продаж на корейском рынке предложат две силовые установки: 2-литровый атмосферный двигатель мощностью 149 лошадиных сил, а также гибридную систему на базе 1,6-литрового бензинового мотора и электродвигателя с суммарной отдачей 157 л.с. В перспективе также анонсирован выпуск «заряженной» модификации Elantra N.

В перечень оснащения вошли 10 подушек безопасности, камеры кругового обзора, система дистанционной парковки, адаптивный круиз-контроль с интеграцией навигационных данных, а также передовые ассистенты ADAS и комплекс систем активной безопасности.

Начало реализации нового Hyundai Avante/Elantra восьмого поколения в Южной Корее запланировано на третий квартал текущего года.

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