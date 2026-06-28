Как Volvo, только дешевле: раскрыты плюсы и минусы Nordcross 001

Autonews испытал новый кроссовер Nordcross 001 и назвал его плюсы и минусы / Фото пресс-служба Nordcross

Появление на российском рынке модели Nordcross 001 вызвало немалый интерес среди автомобилистов, которые ищут достойную замену европейским брендам, покинувшим страну, сообщает Autonews. Фактически этот автомобиль представляет собой хорошо знакомый Volvo XC90, но выполненный в китайской интерпретации с учетом местной специфики и требований.

Техническая основа модели — платформа SPA, которая использовалась в исходном шведском кроссовере. В моторном отсеке установлен двухлитровый турбированный агрегат Drive-E с технологией мягкого гибрида, работающий в связке с восьмидиапазонным автоматом Aisin и полноприводной трансмиссией на основе муфты BorgWarner. Такое сочетание обеспечивает достойную динамику и умеренный аппетит. Для эксплуатации в российских условиях Nordcross получил расширенный набор зимних опций: обогрев двух рядов сидений, подогрев руля, лобового стекла и форсунок омывателя, а также усиленную защиту кузова от коррозии.

Комплектация на данный момент предлагается в единственном исполнении — семиместный салон с классическим диваном на втором ряду, бензиновый двигатель и пассивная подвеска. В отличие от Lynk & Co 09, для которого в Китае доступны гибридные модификации и пневмоподвеска, российская версия ориентирована на надежность и неприхотливость. Спереди установлены пружинные стойки, сзади — композитная поперечная рессора, что дает хороший баланс между комфортом на неровных покрытиях и энергоёмкостью подвески.

Внешность Nordcross 001 выдержана в сдержанном строгом стиле, лишенном излишней азиатской вычурности. Интерьер радует качественными отделочными материалами, продуманной эргономикой и насыщенным оснащением: четырехзонный климат-контроль, панорамная крыша, акустика Bose с 14 динамиками, проекционный дисплей и широкий набор электронных помощников. Особого внимания заслуживает трансформация салона — третий ряд сидений складывается нажатием кнопок, а багажное отделение оснащено розеткой и крепежными проушинами.

Цифровая составляющая модели полностью разработана силами IT-подразделения Geely, поэтому привычной системы Volvo Sensus здесь нет. Русификация интерфейса выполнена на приемлемом уровне, хотя встречаются отдельные неточности перевода. Большинство функций управляется через сенсорные экраны и многоуровневые меню, что требует определенной привычки, но при этом позволяет гибко настраивать параметры автомобиля под индивидуальные предпочтения. Водительское место сочетает традиционные кнопки и цифровые элементы, а посадка напоминает лучшие европейские образцы.

В движении Nordcross 001 демонстрирует повадки настоящего «скандинава»: мотор работает тихо и уверенно, автоматическая коробка переключается плавно, а подвеска эффективно отрабатывает неровности даже на разбитых дорогах. В стандартном режиме отклик на педаль газа достаточно спокойный, в спортивном же автомобиль становится заметно резвее. Наличие полного привода и нескольких ездовых алгоритмов («Снег», «Песок», «Грязь», «Камни») позволяет уверенно двигаться по различным типам покрытий. По данным бортового компьютера, средний расход топлива составляет около 11,5 литра на 100 километров.

Среди недостатков можно отметить отсутствие омывателей камер заднего вида, единственную комплектацию без возможности выбора, а также не самую удобную регулировку рулевой колонки, осуществляемую через меню.

Цена Nordcross 001 стартует от 7 130 000 рублей, что существенно ниже стоимости Volvo XC90. На фоне других китайских новинок модель выделяется сбалансированным сочетанием современных технологий и классических инженерных решений.

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