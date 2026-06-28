Соляной туман и разрыв металла: как проверяют кузова Jeland и Tenet в РФ

АГР: кузова Jeland и Tenet проходят испытания в камере соляного тумана. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

В условиях сурового российского климата устойчивость кузова автомобиля к коррозионному разрушению и агрессивному воздействию внешней среды приобретает особое значение. «Автоновости дня» выяснили, проводятся ли подобные испытания на производствах марок Tenet и Jeland.

Как сообщил директор по производству завода «АГР», расположенного в петербургском районе Шушары, Святослав Майоров, технологические процессы сборки автомобилей Jeland на этой площадке и Tenet на калужском предприятии холдинга полностью унифицированы. Он уточнил, что кузова перед запуском новых моделей в серийное производство обязательно проходят проверку на коррозионную стойкость.

По словам Майорова, в ходе подготовки к выпуску новых моделей проводятся тесты на адгезию лакокрасочного покрытия: из кузова вырезаются специальные образцы-пластинки, от которых отслаивается слой покрытия. Также выполняется тест на разрыв кузовных элементов после этапа запекания катафорезного грунта — для этого вскрываются все внутренние полости, после чего проводится визуальный контроль и замеры толщины нанесённого слоя катафореза и эмали.

Представитель завода добавил, что в рамках антикоррозионных испытаний кузов целиком помещается в соляную камеру. Для каждой новой модели привлекается сторонний подрядчик, имеющий необходимое оборудование, и окрашенный кузов передается туда на несколько суток. Сам процесс проходит не на территории завода, а на мощностях профильной организации. Майоров подчеркнул, что положительные результаты этого теста являются одним из обязательных условий для получения разрешения на старт серийного выпуска модели.

Простаивавший 11 лет бывший завод General Motors в Шушарах, ныне принадлежащий холдингу «АГР», уже работает в две смены, выпуская автомобили под брендами Jeland и Esteo. Под маркой Jeland на конвейер встал недавно поступивший в продажу компактный кроссовер J6 (представляющий собой аналог Jaecoo J6), а под Esteo — среднеразмерный внедорожник MX (клон Exlantix ET5 от Exeed). В ближайшей перспективе на шушарской площадке готовятся к запуску ещё две модели Jeland: среднеразмерный кроссовер J7 (аналог Jaecoo J7) и флагманский крупный внедорожник J8 (копия Jaecoo J8). По мере увеличения объёмов выпуска завод планирует перейти на трёхсменный график работы.

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