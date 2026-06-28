Скандалы Акмаля, Дробыша и Гагариной, свадьба Родригеза и смерть Ножкина: главные события шоу-бизнеса

Полина Гагарина перестала скрывать нового возлюбленного Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Последняя неделя июня оказалась богатой на громкие события. Полина Гагарина перестала скрывать нового возлюбленного, а вскоре выяснилось, что ради певицы ее концертный директор развелся с женой. Валерий Сюткин решил расстаться с элитной квартирой стоимостью около 500 млн рублей, Виктор Дробыш оказался в центре скандала после неудачной шутки в адрес исполнителя Akmal’, а поклонники простились с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным.

Полина Гагарина перестала скрывать новый роман

Главной темой недели стала личная жизнь Полины Гагариной. После появления артистки вместе с концертным директором Сергеем Сметаниным слухи об их отношениях получили неожиданное продолжение. Выяснилось, что ради певицы мужчина развелся с супругой, с которой прожил много лет.

По данным KP.RU, роман между Гагариной и Сметаниным начался вскоре после того, как он стал работать в ее команде. Именно тогда его жена Елизавета подала на развод. Близкие пары утверждают, что Сергей практически сразу понравился исполнительнице.

Тимур Родригез и Катя Кабак официально стали мужем и женой

Тимур Родригез и Катя Кабак Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще одной новостью из личной жизни звезд стала свадьба Тимура Родригеза и Кати Кабак. Артисты зарегистрировали брак 26 июня, выбрав одну из самых популярных свадебных дат года. Церемония прошла во Дворце бракосочетания №1 в Москве. Для торжества невеста выбрала белое кружевное платье с длинной фатой, а вместо традиционного свадебного лимузина молодожены отправились праздновать на красном двухэтажном туристическом автобусе вместе с гостями.

Незадолго до свадьбы Катя Кабак признавалась KP.RU, что считает брак очень важным шагом. «Для меня это очень важно. Я бы хотела верить, что каждый человек, который женится или выходит замуж, он хочет, чтобы это было раз и навсегда», — говорила актриса. Предложение руки и сердца Родригез сделал ей спустя несколько недель после этого разговора, а теперь пара официально стала семьей после двух лет отношений.

Валерий Сюткин выставил на продажу квартиру за полмиллиарда рублей

Валерий Сюткин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Неожиданным известием поделился Валерий Сюткин. Народный артист России решил расстаться с роскошной квартирой в историческом центре Москвы, рассчитывая получить за нее около 500 млн рублей. Апартаменты площадью 232 квадратных метра находятся на Сретенском бульваре. Вместе с квартирой будущему владельцу могут достаться предметы антиквариата, которые музыкант годами собирал во Франции. Главной же особенностью жилья называют стол, принадлежавший Наполеону. Если на него найдется покупатель, раритет готовы продать отдельно.

Akmal’ поставил на место Виктора Дробыша

Akmal’. Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА

Во время съемок шоу «Соль. Легенда» разгорелся конфликт между Виктором Дробышем и певцом Akmal’. Продюсер обратил внимание на платок, закрепленный на микрофонной стойке артиста, и позволил себе шутку, сравнив его с забытым уборщицей полотенцем. Однако оказалось, что аксессуар связан с памятью о покойной бабушке исполнителя.

«Я сейчас объясню, я думаю, вам станет стыдно немножечко. Этот платок — это дань моей покойной бабушке, которая всю жизнь была со мной, благодаря которой я в целом пошел в музыку», — ответил Akmal’.

После этого Дробыш заявил, что не мог знать историю платка заранее, а потому ему не стыдно, но все же принес музыканту извинения.

Умер Михаил Ножкин

Умер Михаил Ножкин Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

На неделе стало известно о смерти народного артиста РСФСР Михаила Ножкина. Актер, поэт и исполнитель ушел из жизни после продолжительной болезни у себя дома, рядом с близкими. Ножкин запомнился зрителям по фильмам «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Освобождение» и «Хождение по мукам», а также как исполнитель песен «Последний бой» и «Я в весеннем лесу пил березовый сок». Последние годы за артистом ухаживали родственники.

Солист Большого театра оказался в центре громкого происшествия

Герман Юкавский. Фото: bolshoi.ru

Еще одной резонансной новостью стала история с оперным певцом Германом Юкавским. Солиста Камерного музыкального театра имени Покровского обнаружили в Водоотводном канале в центре Москвы. После спасения артиста доставили в медицинское учреждение.

По информации источника KP.RU в правоохранительных органах, накануне Юкавский поссорился с супругой, после чего употреблял алкоголь. Собеседник издания также сообщил, что артист пытался покончить с собой, однако обстоятельства произошедшего еще предстоит установить. По факту инцидента проводится доследственная проверка.

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