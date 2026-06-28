Гибрид-монстр: Esteo V27 анонсирован в России

Идет подготовка к выходу на российский рынок кроссовера Esteo V27 / Фото сайт Фоттон

На российском рынке объявили о скором появлении автомобилей новой линейки Esteo V-серии.

Как сообщается, модельный ряд будет включать широкую гамму внедорожников, сконструированных специально для эксплуатации в сложных климатических условиях — при экстремально низких температурах и на значительных межгородских расстояниях. Ключевой акцент марка делает на последовательных гибридных силовых установках, которые обеспечивают суммарный запас хода свыше 800 километров без дозаправки или подзарядки.

Первой моделью в семействе станет Esteo V27. Предположительно, речь идет об автомобиле, который ранее планировалось вывести на наш рынок под брендом iCaur.

По имеющимся данным, V27 представляет собой последовательный гибрид с двухмоторной установкой и системой полного привода. Бензиновый 1,5-литровый двигатель в этой схеме функционирует исключительно как генератор для подзарядки тягового аккумулятора. Совокупная отдача агрегатов в версии 4х4 достигает 456 лошадиных сил. Емкость батареи составляет 34,3 кВт·ч, что обеспечивает до 210 километров пробега исключительно на электротяге, а в гибридном режиме суммарная дальность хода превышает 800 км.

Конструкция кузова — несущего типа. Передняя подвеска выполнена по схеме McPherson, задняя — многорычажная.

Официальные представители компании Esteo на данный момент воздерживаются от раскрытия полных технических характеристик модели.

Производство автомобилей новой V-серии будет организовано на одной из производственных площадок, принадлежащих холдингу «АГР».

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