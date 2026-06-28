Китайские автогиганты давят на Renault: французский концерн принимает меры

Le Monde: Renault планирует сократить 800 инженеров к концу 2027 года. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

Французский автомобильный концерн Renault намерен провести сокращение 800 сотрудников своего инженерного подразделения во Франции. Причиной названа усиливающаяся конкуренция со стороны китайской автомобильной промышленности. Об этом сообщила газета Le Monde.

Руководитель международного технологического департамента Renault Филипп Брюне в комментарии изданию отметил стремительный рост доли китайских автопроизводителей на европейском рынке. Если в 2024 году она составляла менее 3%, то к концу мая текущего года достигла уже 8,8%. Брюне подчеркнул, что этот успех обеспечен продукцией с высоким технологическим уровнем и крайне привлекательными ценами, и для сохранения позиций Renault вынужден быть конкурентоспособным в этих условиях.

В компании сообщили, что сокращение будет проводиться на добровольной основе в рамках масштабной реорганизации инженерного блока. При этом Renault также планирует нанять от 150 до 200 новых специалистов на постоянные контракты и организовать программы переквалификации для части сохраняемого персонала.

В апреле текущего года агентство Agence France-Presse уже сообщало со ссылкой на представителя компании, что Renault намерен сократить численность инженерного штата в глобальных подразделениях примерно на 15% в течение ближайших двух лет. В концерне тогда пояснили, что подобные меры необходимы для «сохранения конкурентоспособности». Соответствующий план был представлен тем же Филиппом Брюне и рассматривается как часть долгосрочной стратегии группы до 2030 года, предусматривающей перераспределение проектов между различными странами.

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