Кто станет «Автомобилем года»: раскрыт шорт-лист «Топ-5 Авто»

Составлен шорт-лист премии «Топ-5 Авто» 2026 года / Фото: сайт bestune

Организационный комитет Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «Топ-5 Авто» обнародовал список финалистов состязания в пяти основных номинациях, сообщают «Известия».

Экспертное жюри, состоящее из ведущих российских автомобильных журналистов, проанализировало все новые модели, вышедшие на отечественный рынок в течение 2025 года (всего было рассмотрено более 60 автомобилей). Оценка проводилась по пяти ключевым параметрам: баланс стоимости и качества, внешний вид, технические инновации, удобство и функциональность. На основе этих данных были определены претенденты с наивысшими средними баллами в каждой номинации.

В категории «Компактный автомобиль / Кроссовер» в финал вышли Belgee X70, Jaecoo J7, Lada Iskra, Omoda C7 и Tenet T7. В сегменте «Среднеразмерный автомобиль / Кроссовер» за победу поспорят Changan CS75 Plus, GAC GS4, Jetour T1, Tank 300 и «Москвич М70».

Среди «Больших автомобилей / Кроссоверов» шорт-лист составили Bestune B70, GAC GS8, JAC RF8, Tank 400 и «Москвич М90».

В номинации «Электромобиль / Гибрид» финалистами стали Avatr 12, Exeed Exlantix ES, GAC GS8 HEV, Geely EX5 EM-i и Rox 01. Среди коммерческих моделей в финал пробились Changan Star Truck, Foton Tunland V9, Oting Palasso, Sollers ST9 и Huanghai N7.

Помимо автомобильных номинаций, жюри также определит победителей в категориях «Автоперсона года», «Лучший PR-департамент автопроизводителя» и «Лучший департамент маркетинга автопроизводителя».

В прошлом сезоне главный приз — «Автомобиль года» — достался кроссоверу Jetour T2. В категории компактных моделей лучшим признали Jetour Dashing, а среди среднеразмерных автомобилей победу одержал Jaecoo J8.

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