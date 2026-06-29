Какие автомобили Haval стремительно дешевеют на вторичке: результаты исследования

Автомобили Хавал сильно дешевеют на вторичке. DiPres / Shutterstock.com / Fotodom.

Согласно данным аналитического исследования, проведенного финансовой платформой «Сравни» и опубликованным «Газетой.Ru», владельцы кроссоверов Haval H3 и Dargo, а также внедорожника Haval H5 через непродолжительный срок владения сталкиваются с серьезным обесцениванием своих машин. В зависимости от модели потери варьируются от 650 тысяч до 1,2 миллиона рублей – такие выводы были сделаны на основе изучения ценников на транспортные средства 2023–2024 годов выпуска.

Наибольшее падение стоимости эксперты зафиксировали у рамного внедорожника Haval H5. За три года его цена на вторичном рынке сокращается более чем на 1,2 миллиона рублей. Чуть скромнее, но тоже внушительно выглядит динамика кроссовера Haval Dargo – в среднем минус 900 тысяч рублей за тот же период. Компактный Haval H3 за два года эксплуатации дешевеет примерно на 650 тысяч, тогда как модели H7 и H9 теряют около 600 тысяч рублей каждая.

Более доступные представители бренда – кроссоверы Haval M6 и Jolion – демонстрируют меньшую амплитуду падения: их стоимость снижается в пределах 400–430 тысяч рублей за три года. Примерно на этом же уровне находится и пикап GWM Poer, который за аналогичный срок теряет порядка 450 тысяч рублей.

В исследовании отмечается, что на остаточную цену автомобилей Haval влияет совокупность обстоятельств. Самый интенсивный спад приходится на первый год владения – в этот период машины дешевеют на 20–30%. Кроме того, на удешевление оказывают влияние регулярное обновление модельных рядов, жесткая конкуренция со стороны новых авто с сопоставимыми ценниками, невысокая ликвидность отдельных позиций, настороженное отношение потенциальных покупателей к ресурсу узлов и стоимости постгарантийного обслуживания, а также особенности каналов поставок.

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