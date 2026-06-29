Китай рухнул на 32%, Америка держится: где Toyota потеряла больше всего

Мировые продажи автомобилей Toyota падают четвертый месяц подряд. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

Согласно отчетным данным, обнародованным японским автопроизводителем и процитированным агентством Reuters, реализация автомобилей марки Toyota на мировом рынке в мае текущего года продемонстрировала отрицательную динамику. В количественном выражении было реализовано 834 279 единиц техники, что на 7,2% уступает показателям аналогичного месяца прошлого года. Это снижение стало четвёртым подряд месяцем, фиксирующим падение глобальных объемов сбыта.

На этом фоне внутренний рынок компании выглядит исключением: в самой Японии продажи неожиданно пошли вверх, прибавив 11,1% за счет повышенного потребительского интереса к кроссоверам RAV4 и электрической модели bZ4X. Однако за пределами страны ситуация противоположная – там реализация сократилась сразу на 9,6%.

Наиболее тревожная картина сложилась в Китае, где объемы продаж обрушились на 31,7% – эксперты связывают это с жесткой конкурентной средой и подорожанием горючего. Еще более серьезный провал зафиксирован на Ближнем Востоке: там падение достигло 38,6%. В то же время ключевой для бренда американский рынок продемонстрировал устойчивость – спад составил всего 0,6%.

Производственная активность концерна также снизилась: глобальный выпуск автомобилей сократился на 5,5% по сравнению с маем 2025 года. При этом внутри корпорации наблюдается разнонаправленная динамика: в США объемы сборки упали на 3,8%, в азиатских странах – на 13,3%, тогда как японские заводы, напротив, нарастили производство.

Представленная статистика учитывает и продажи люксового подразделения Lexus.

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