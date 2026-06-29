Россияне бросились покупать гибриды: что происходит на рынке

Целиков: продажи новых гибридных автомобилей в России выросли на треть. Dmitriy Sinchenko / Shutterstock.com / Fotodom.

По наблюдениям эксперта Сергея Целикова, отечественный авторынок переживает всплеск интереса к машинам с гибридными силовыми агрегатами.

В течение последней отчетной недели государственную регистрацию прошли 1754 новых таких автомобиля. Этот результат на треть превзошел показатели предыдущей семидневки и почти в полтора раза превысил усреднённый недельный объем продаж гибридов, фиксировавшийся на протяжении всего 2026 года.

Как уточнил специалист, в текущем году еженедельно в среднем регистрировалось около 1173 гибридных новинок. В период с 22 по 28 июня безусловным бестселлером в данном классе оказался российский семейный паркетник Evolute i-Space – его владельцами стали 337 человек.

Остальные позиции в первой пятерке достались представителям китайской автомобильной школы. Серебряным призером рейтинга стал кроссовер Geely EX5 EM-i, поставляемый в РФ официально: за минувшую неделю он обрел 328 покупателей. Третью ступень заняла модель Voyah Free, выпускающаяся на тех же производственных мощностях, что и лидирующий Evolute, – показатель регистраций достиг 301 единицы. Замыкают топ-5 еще два китайских вседорожника – GAC S7 и Exeed Exlantix ET, разошедшиеся тиражами в 153 и 127 экземпляров соответственно.

Что касается полностью электрического транспорта, то здесь тоже отмечен рост спроса. Однако, по мнению Целикова, он существенно сдерживается ограниченным количеством доступных предложений. За неделю на учет поставили 195 новых электромобилей, при этом местный кроссовер Evolute i-Joy, ранее уверенно лидировавший в этой нише, практически пропал с прилавков дилеров.

Наращивание продаж альтернативных электро-моделей сопряжено с большими сложностями. В настоящее время популярностью пользуется свежая разработка «Яндекса» – электрический паркетник UMO 5, зарегистрированный в количестве 45 штук. На вторую строчку поднялся Changan Qiyuan Q05 с итогом в 24 поставленных на учёт автомобиля.

Параллельно с этим эксперт обратил внимание на ситуацию на вторичном рынке: количество объявлений о продаже подержанных электрокаров на профильных интернет-площадках сократилось примерно на треть. Как пояснил аналитик, все наиболее доступные варианты либо уже реализованы, либо были сняты с торгов их владельцами.

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