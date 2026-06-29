Что произошло на российском рынке б/у машин в мае: результаты исследования

Исследование показало, что россияне в мае купили 511,5 тыс. подержанных машин. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

По данным совместного исследования, проведенного компанией «Газпромбанк автолизинг» и аналитическим агентством «Автостат», материалы которого имеются в распоряжении ТАСС, в последний весенний месяц жители страны приобрели 511,5 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Совокупный объем затрат на эти покупки достиг 595,3 миллиарда рублей, что на 14% превышает показатель мая прошлого года.

Хотя в сравнении с апрелем текущего года, когда расходы составляли 640,1 миллиарда, наблюдалось снижение на 7%, годовая динамика остается уверенно положительной. За первые пять месяцев 2026 года совокупная финансовая емкость вторичного рынка оценивается в 2,82 триллиона рублей – это на 13% больше, чем за аналогичный отрезок времени в 2025-м.

Аналитики зафиксировали заметное перераспределение структуры затрат: доля так называемых «молодых» машин (с небольшим сроком службы) в общем объеме расходов сократилась за год более чем на 2 процентных пункта. Если в мае 2025-го на них приходилось 26% всех средств (135,5 млрд рублей), то сейчас этот показатель опустился до 23,7%, что в денежном выражении составляет 140,8 млрд рублей.

Наиболее стремительный рост продемонстрировал сегмент подержанных автомобилей китайских марок. За месяц россияне приобрели 29,6 тысячи таких машин, потратив на них 59,3 миллиарда рублей. Примечательно, что прирост в количественном выражении к маю прошлого года составил 42%, тогда как в денежном – сразу в 2,3 раза, что оказалось самым высоким темпом среди всех групп. В итоге доля «китайцев» в общих расходах на вторичном рынке достигла 10%, увеличившись за год более чем вдвое (с 4,9%).

Что касается абсолютных величин, то безусловным лидером по объему потраченных средств остаются европейские бренды – в мае на них пришлось 194,5 млрд рублей. На втором месте располагаются японские марки со 185 млрд, за ними с большим отрывом следуют корейские – 75,3 млрд. Далее в порядке убывания расположились китайские (59,3 млрд), отечественные (52,5 млрд) и американские (27,1 млрд) производители.

При этом отрицательная годовая динамика в денежном выражении зафиксирована только у двух групп: расходы на автомобили американского происхождения сократились на 3%, а корейского – на 4%. В то же время траты на российские марки выросли на 12%, на японские – на 26%, а на европейские практически не изменились, оставшись на уровне мая 2025 года.

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