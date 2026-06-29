Автомобили Solaris совершили прорыв: подробности

Solaris на 26 неделе года вернулся в ТОП-10 самых популярных автобрендов в РФ. FotograFFF 3 / Shutterstock.com / Fotodom.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по завершении 26-й недели 2026 года (охватывающей период с 22 по 28 июня) объем реализации свежих легковых машин в стране составил 28 888 единиц. Этот результат оказался на 3,1% выше предыдущего недельного показателя и на 11,6% превзошел аналогичный отрезок прошлого года.

Одним из самых заметных событий отчетной недели стало возвращение отечественного брэнда Solaris в список десяти наиболее востребованных марок. Последний раз он фигурировал в этой престижной компании около месяца назад – на 22-й неделе. Теперь же бренд вновь сумел войти в заветную десятку: за семь дней было реализовано 473 автомобиля Solaris.

Бессменным лидером остается российская LADA: продукцию «АвтоВАЗа» предпочли приобрести 6999 человек. Вторую строчку занял китайский Haval, показавший результат 3836 регистраций, что почти вдвое уступает показателю лидера. Замкнул тройку призеров еще один отечественный игрок – Tenet, на счету которого 3163 вставших на учет автомобиля.

Остальные позиции в топ-10 распределились следующим образом: Geely (1942 шт.), Changan (1303 шт.), Belgee (1198 шт.), Toyota (953 шт.), Jetour (899 шт.) и Mazda (633 шт.).

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.