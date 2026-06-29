Детали для иномарок вновь подорожали: суть тенденции

Цены на запчасти для отдельных иномарок выросли до 20%. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

Согласно информации, полученной «Известиями» от представителей профильного бизнеса, с января текущего года цены на комплектующие для автомобилей зарубежных марок увеличились в диапазоне от 15 до 20 процентов. Наибольший скачок зафиксирован у французского бренда Peugeot – прибавка составила 19,8%, за ним следуют Porsche (+14,7%) и Subaru (+12,2%).

В числе ключевых драйверов удорожания опрошенные эксперты называют несколько факторов: ослабление национальной валюты, повышение стоимости транспортных перевозок, рост фискальной нагрузки, а также объективное старение парка транспортных средств.

Поскольку средний возраст легковых машин в стране перешагнул 15-летний рубеж, это закономерно подстегивает потребность в ремонтах и замене изношенных узлов. Лидерами по темпам роста цен стали кузовные панели, светотехническое оборудование и электронные модули управления, а также оригинальные заводские детали для премиальных сегментов. В отраслевых кругах не исключают дальнейшего подорожания еще на 5–10% до конца календарного года.

Сложившаяся ценовая динамика оказывает прямое давление на систему обязательного автострахования: доля стоимости запасных частей в общем объеме страховых выплат достигает 80%. Уже по итогам первого квартала 2026 года данный вид страхования оказался нерентабельным на территории 60 регионов России, а показатель убыточности полисов ОСАГО приблизился к критической отметке в 98%.

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